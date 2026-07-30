Eutelsat подала заявку на развертывание группы из 528 спутников Eutelsat Next

Французский оператор Eutelsat подал в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документы на развертывание новой низкоорбитальной группы. Она получила название Eutelsat Next и будет насчитывать 528 спутников, пишет Data Centre Dynamics.

Формально заявка была подана через дочернюю компанию WorldVu Satellites Ltd., зарегистрированную в американском штате Вирджиния. Однако сама группа будет развиваться как французский проект под брендом Eutelsat.

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Новые аппараты будут выведены на круговую орбиту высотой 1220 километров. Именно на такой высоте работает и действующая группа спутников OneWeb, вошедшая в состав Eutelsat после объединения компаний в 2023 году. Таким образом, Eutelsat Next расширит, а не заменит существующую инфраструктуру оператора.

Основная цель проекта — увеличить пропускную способность сети и расширить зону покрытия. Кроме того, оператор стремится повысить надежность связи для корпоративных клиентов, государственных учреждений и телекоммуникационных операторов.

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Согласно технической документации, спутники будут передавать данные сразу в нескольких диапазонах. Так, для обмена информацией между аппаратами группа будет использовать Ku-диапазон, тогда как связь с наземной инфраструктурой будет осуществляться преимущественно в Ka-диапазоне.

Кроме того, Eutelsat рассматривает возможность использования оптических межспутниковых линий связи. Лазерные каналы позволяют существенно сократить задержки при передаче данных и повысить стабильность сети, особенно при больших объемах трафика.

Каждый спутник сможет формировать до 140 пользовательских лучей в Ku-диапазоне. Поэтому аппараты будут оснащены современной бортовой системой цифровой обработки сигнала, которая обеспечит более гибкое распределение ресурсов в зависимости от нагрузки.

Согласно замыслу Eutelsat, спутники будут размещены в 24 орбитальных плоскостях по 22 спутника в каждой. Такая конфигурация позволит обеспечить стабильное покрытие территории Земли между 60° северной и 60° южной широты. Именно в этой зоне проживает подавляющее большинство населения планеты.

В настоящее время заявка находится на рассмотрении в FCC, а сами документы уже опубликованы в открытой базе данных ICFS, где регистрируются негеостационарные спутниковые системы.

Запуск Eutelsat Next станет одним из самых масштабных этапов развития компании за последние годы. После слияния с OneWeb оператор последовательно укрепляет свои позиции на рынке низкоорбитальной спутниковой связи, где также работают другие крупные игроки.

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Если проект получит все необходимые разрешения и будет реализован в заявленном объеме, Eutelsat сможет существенно увеличить пропускную способность своей сети. Оператор также расширит спектр услуг, предоставляемых клиентам.

Это особенно актуально на фоне роста спроса на спутниковый интернет и защищенные каналы передачи данных. Аналогичным образом растет потребность в услугах для отдаленных регионов, морского транспорта, авиации и государственных заказчиков.