Eutelsat и Польша подписали меморандум об участии в спутниковом проекте IRIS²

Польша и компания Eutelsat подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в создании IRIS² — европейской системы защищенной спутниковой связи. Документ был подписан в Варшаве. В тот же день Европейская комиссия и Польша договорились об увеличении польских инвестиций в программу.

Таким образом, новое соглашение сразу решает две задачи — увеличивает финансирование проекта и открывает путь к промышленному и технологическому сотрудничеству. В частности, стороны договорились совместно работать над низкоорбитальным сегментом группировки IRIS², включая его развертывание и дальнейшее развитие. Кроме того, Eutelsat предоставит польским космическим компаниям доступ к собственной инфраструктуре для испытаний и проверки пользовательских терминалов IRIS².

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В то же время стороны готовят ещё одно, коммерческое соглашение. Согласно ему, ещё до полноценного запуска IRIS² Польша получит до 2 Гбит/с зарезервированной и приоритетной пропускной способности спутниковой сети OneWeb. Подписать документ планируется до июня 2027 года. Таким образом, имеющаяся низкоорбитальная группа спутников OneWeb позволит обеспечить стабильную связь с низкой задержкой. Это закроет переходный период, пока новая европейская система еще не заработала.

IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) — флагманская программа Европейского Союза (ЕС) по созданию собственной защищенной спутниковой инфраструктуры связи. За её создание и эксплуатацию отвечает консорциум SpaceRISE, тогда как Eutelsat руководит развертыванием и работой низкоорбитального сегмента группировки.