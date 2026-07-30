Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на «Киевстар» штраф в размере 17,5 млн грн. Причина — распространение в рекламе неточных сведений о лидерстве оператора по скорости мобильного интернета. Об этом сообщил председатель АМКУ Павел Кириленко.

«По итогам рассмотрения дела в отношении ЧАО “Киевстар” наложен штраф в размере 17,5 млн гривен за распространение, вследствие выбранного способа изложения, неточных сведений», — отметил Кириленко. По его словам, оператор нарушил статью 15-1 закона «О защите от недобросовестной конкуренции». Эта норма касается распространения вводящей в заблуждение информации.

- Реклама -

Претензии регулятора касаются рекламного утверждения «№ 1 по скорости мобильного интернета». При этом АМКУ обратил внимание не на сам факт лидерства, а на способ представления данных. Кириленко пояснил, что данные об источнике измерений, периоде их проведения и полученных средних показателях были представлены отдельно от основного утверждения. Такой способ изложения затруднял одновременное восприятие этих данных читателем. Именно из-за такого компоновки реклама, по мнению АМКУ, вводила потребителей в заблуждение.

В «Киевстаре» с выводами комитета не согласились. Компания заявила, что не разделяет предварительную позицию АМКУ относительно использования формулировки «№1 по скорости мобильного интернета» и считает ее необоснованной. Оператор подчеркнул, что его коммуникация соответствовала требованиям действующего законодательства, а потребители получили всю информацию, необходимую для правильного понимания рекламного сообщения.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Использование результатов исследований независимой международной компании Ookla® для подтверждения маркетинговых утверждений является общепринятой практикой на мировом рынке электронных коммуникаций. “Киевстар” применил именно такой подход. Компания надлежащим образом раскрыла информацию об источнике данных, периоде исследования и других существенных условиях использования его результатов», — говорится в комментарии компании для агентства «Интерфакс-Украина». Оператор добавил, что воспользуется предусмотренным законодательством правом на судебное обжалование решения о наложении штрафа.

Напомним, ранее Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) оштрафовала оператора на 51 тыс. грн за то, что компания без согласия абонента перечислила средства с его основного счета на бонусный.