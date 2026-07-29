Демонтаж и замена оборудования Huawei и других китайских производителей в телекоммуникационных сетях ЕС обойдутся операторам в 30–40 млрд евро. Об этом пишет South China Morning Post.

Такую оценку 22 июля 2026 года обнародовала GSMA Intelligence — исследовательское подразделение отраслевой ассоциации GSMA. В долларах это составляет 34–46 млрд долларов. Отчет заказали семь групп европейских операторов, в том числе Deutsche Telekom, Vodafone и Orange. Авторы документа отмечают, что принудительная замена стала бы одним из самых заметных структурных вмешательств в европейский телекоммуникационный сектор за последние десятилетия.

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Наибольшая часть расходов приходится на мобильные сети — от 16 до 22 млрд евро. Речь идет, прежде всего, о замене базовых станций и другого сетевого оборудования. Транспортные сети, передающие трафик между площадками, требуют ещё €9–12 млрд. Оборудование фиксированного широкополосного доступа, в частности техника для оптических сетей, добавляет к смете €5 млрд.

Общая сумма примерно в три раза превышает расчеты Европейской комиссии (Еврокомиссии). В анализе воздействия ведомство оценило расходы мобильных операторов в 3,4–4,3 млрд евро ежегодно в течение трехлетнего переходного периода. В сумме это составляет около 10–13 млрд евро.

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Расхождение объясняется разными границами подсчётов. Еврокомиссия учла только мобильные сети, тогда как исследование GSMA охватило также фиксированную и транспортную инфраструктуру. Исследователи опирались на внутренние данные операторов, на долю которых приходится почти половина мобильных соединений в ЕС.

Тем временем Брюссель готовится обязать операторов отказаться от оборудования поставщиков с высоким уровнем риска, в первую очередь Huawei и ZTE. Сделать это придется в течение трех лет после вступления в силу обновленного Акта о кибербезопасности. Новая редакция документа в настоящее время рассматривается законодательными органами ЕС.

Помимо прямых затрат на замену, GSMA прогнозирует и косвенные последствия для рынка. По данным ассоциации, на долю Huawei приходится не менее четверти европейского рынка оборудования для мобильных сетей. Уход китайских производителей укрепил бы позиции Ericsson и Nokia, однако сузил бы выбор для операторов.

Снижение конкуренции, в свою очередь, должно привести к росту цен на само оборудование. Так, по расчетам GSMA, оборудование для мобильных сетей может подорожать на 24 %. Если же все утраченные заказы перейдут к крупнейшему поставщику, рост составит 42 %. Оборудование для фиксированных сетей подорожает до 19%, транспортное — около 10%. С учетом запланированных инвестиций на 2027–2030 годы это обошлось бы операторам в дополнительные 8,5 млрд евро.

Не все разделяют выводы ассоциации. Директор аналитического центра ECIPE Хосук Ли-Макияма отметил, что GSMA учитывает валовые расходы, а не дополнительные. Критики указывают, что в расчетах не выделены плановые обновления оборудования, которые операторы провели бы и без нового регулирования.

Споры вокруг цифр возникают не впервые. Еще в 2019 году GSMA предполагала, что замена китайского оборудования в Европе обойдется в 55 млрд евро. Консалтинговая компания Strand Consult тогда назвала значительно меньшую сумму — около 3,5 млрд долларов.

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Разногласия в оценках — не единственное препятствие для Брюсселя. В конце мая 2026 года Германия и Испания выступили против намерений Еврокомиссии обязать страны-члены отказаться от китайского оборудования в телекоммуникационной инфраструктуре.