Zain Bahrain первым в регионе внедрил искусственный интеллект в сеть 5G

26 июля 2026 года бахрейнский оператор Zain Bahrain внедрил технологию искусственного интеллекта (ИИ) в активную радиосеть пятого поколения (5G). Это первый подобный случай среди операторов региона.

Партнером проекта стала компания Ericsson, а развертывание уже привело к ощутимому повышению скорости и операционной эффективности сети. Основой обновления стало решение Ericsson AI-native Scheduler for Link Adaptation, которое успешно прошло тестирование в действующей сети Zain Bahrain.

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Эта технология позволяет сети принимать решения в режиме реального времени в зависимости от изменений трафика и поведения абонентов. Благодаря этому связь становится более чувствительной к фактической нагрузке. Таким образом, система динамически настраивает параметры радиоканала в соответствии с текущими условиями — это сокращает задержки и повышает пропускную способность.

Для абонентов это означает более плавную и надежную работу сервисов, чувствительных к задержкам и объему данных. Речь идет, в частности, о видеостриминге, онлайн-играх, видеоконференциях, социальных сетях и облачных приложениях.

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Технический директор Zain Bahrain Али Иса Аль-Яхам (Ali Isa Al Yaham) прокомментировал запуск. По его словам, внедрение решений на основе ИИ — это не просто новая технология. Главное здесь — предоставить абонентам ощутимую выгоду за счет более быстрой, интеллектуальной и стабильной связи. Это также соответствует стратегическому курсу компании на развитие цифровой трансформации Бахрейна и поддержку экономической концепции Bahrain Economic Vision 2030. Кроме того, речь идет о преобразовании Zain Bahrain из традиционного оператора связи в ведущего поставщика технологических решений.

Проект при этом соответствует групповой стратегии Zain «4WARD — Progress with Purpose». Она направлена на использование технологий для достижения ощутимых результатов, развития цифрового опыта пользователей и построения более взаимосвязанного будущего. Опираясь на результаты этого запуска, Zain Bahrain активно изучает и другие сценарии применения ИИ в управлении сетью и обслуживании абонентов. Это должно помочь компании развивать более интеллектуальную телекоммуникационную экосистему, готовую к будущим вызовам.