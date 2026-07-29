WhatsApp представил поддержку аудио- и видеозвонков в веб-версии приложения. Вместе с ней появились функции «Переключение звонков», «Комната ожидания», QuickHD и шумоподавление. Все звонки из браузера защищены сквозным шифрованием.

Раньше совершать или принимать звонки в WhatsApp можно было только через мобильное или настольное приложение. Новое обновление устраняет один из самых заметных недостатков веб-версии. Meta отмечает, что изменения рассчитаны в первую очередь на тех, кто работает с чужими или ограниченными в возможностях устройствами. Речь идет, в частности, о студентах, пользующихся общими компьютерами, или офисных сотрудниках, которым запрещено устанавливать стороннее программное обеспечение.

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Главное нововведение — возможность звонить и принимать звонки прямо из браузера, без установки приложения. В веб-версии появится отдельная вкладка «Звонки» с полной историей звонков и избранными контактами. Во время разговора также будет доступна демонстрация экрана и реакции. При этом звонки из браузера, как и раньше, защищены сквозным шифрованием и не имеют ограничений по продолжительности.

Функция «Переключение звонков» позволяет переносить активный групповой звонок с одного устройства на другое, не прерывая его. Например, звонок, начатый в дороге на смартфоне или планшете, пользователь сможет продолжить дома на компьютере. Это работает и в обратном направлении.

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За контроль над участниками групповых звонков отвечает «Комната ожидания». Организатор звонка включает опцию «Требовать одобрения для присоединения» при создании ссылки на звонок. После этого новые участники ожидают в очереди, пока он сам не допустит их к разговору.

Еще две новинки касаются качества самой связи — QuickHD и шумоподавления. QuickHD ускоряет вывод видео в высоком разрешении. Meta обещает четкое изображение уже в первые секунды звонка, хотя и не уточняет, как технология будет работать при слабом интернет-соединении. Подавление шума, в свою очередь, устраняет фоновый шум вокруг собеседника, благодаря чему голос остается слышным даже в шумной обстановке. Управлять этой опцией можно прямо в настройках звонка, не заходя в общие настройки приложения.

Meta внедряет все перечисленные функции постепенно, поэтому конкретная дата, когда они станут доступны всем пользователям, пока не называется.

Обновление для веб-версии появилось менее чем через месяц после очередного заметного изменения в приложении. В конце июня 2026 года WhatsApp разрешил пользователям резервировать уникальные имена в формате @username, которые постепенно заменяют номер телефона в интерфейсе приложения. Номер телефона при этом остается обязательным для самой регистрации аккаунта.