Учёные смоделировали, что произойдёт с миром в случае полного исчезновения интернета

Учёные разработали сценарий, согласно которому человечество внезапно теряет доступ к интернету. Исследователи описали, как именно такой сбой шаг за шагом перерастёт в глобальный кризис. Об этом пишет Futura Sciences.

Исследователи утверждают, что длительное отсутствие интернета способно за считанные дни парализовать финансовую систему, энергетику, логистику и поставки товаров. В результате это может отбросить мировую экономику на уровень времен Великой депрессии.

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Первый удар придется на финансовый сектор. Банковские операции, работа традиционных и мобильных телефонных сетей, а также подавляющее большинство бизнес-процессов критически зависят от интернет-протоколов. Поэтому сбой сразу же скажется на экономике. Так, только за первые сутки компании Facebook и Google, по оценкам исследователей, потеряют около 380 миллионов долларов (более 17 миллиардов гривен) рекламной выручки. Впрочем, главная угроза кроется не в убытках отдельных корпораций. Без сети начнут разрушаться целые системы, на которых держится экономика.

Следующей под удар попадет энергетика. Современные электросети используют Интернет для координации работы станций и подстанций. Без этой связи отдельные локальные аварии могут привести к масштабным отключениям электроэнергии. Потеря электроснабжения, в свою очередь, остановит работу газопроводов, которые также зависят от цифрового управления.

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Далее кризис перекинется на топливный сектор. Автозаправочным станциям требуется электричество для работы насосов. Без связи они также теряют возможность контролировать уровень топлива в резервуарах, принимать цифровые платежи и заказывать новые партии поставок. В результате остановка поставок топлива сделает невозможным движение грузового транспорта.

Это, в свою очередь, ударит по розничной торговле и складам. Без регулярного пополнения запасов магазины столкнутся с дефицитом продуктов. Возле распределительных центров могут вспыхнуть беспорядки — для их сдерживания властям придется задействовать воинские подразделения.

В наиболее развитых странах правительствам удастся частично восстановить базовые проводные сети связи и постепенно стабилизировать ситуацию. Зато в менее развитых регионах последствия окажутся гораздо более тяжелыми. Местным экономикам придётся вынужденно переориентироваться на натуральное хозяйство. По оценкам исследователей, от голода, холода и социальной нестабильности, вызванных исчезновением интернета, в худшем сценарии могут пострадать до одного миллиарда человек во всём мире.

В настоящее время же число пользователей сети, напротив, растёт. За последний год к интернету подключилось более 240 миллионов человек, и общая аудитория сети достигла шести миллиардов — трёх четвертей населения планеты. Несмотря на это, вне цифрового мира по-прежнему остаются 2,2 миллиарда человек.