Starlink получил временное разрешение на импорт маршрутизаторов в США

Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила Starlink, подразделению SpaceX, временное исключение из запрета на импорт Wi-Fi-роутеров иностранного производства. Льготный режим будет действовать до 1 февраля 2028 года, сообщает PCMag.

Запрет, введенный FCC для предотвращения уязвимостей в сетевом оборудовании, обязывает производителей выпускать новые модели маршрутизаторов непосредственно в США. На устройства, уже имеющиеся на рынке, это требование не распространяется. Таким образом, модели Starlink Router 3 и Router Mini, которые производятся во Вьетнаме, не подпадают под ограничения.

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Полученное Starlink исключение касается именно новых продуктов. Без него компании пришлось бы перенести производство в США или получать отдельное разрешение регулятора на каждую модель. Судя по всему, SpaceX готовится выпустить новое поколение Wi-Fi-роутеров. Перенос производственных линий из Азии в США требует времени, поэтому FCC и пошла навстречу. Подобные разрешения регулятор ранее выдавал и другим американским компаниям, в частности Netgear и Amazon eero, которые также производят электронику в азиатском регионе.

О приближающемся обновлении линейки продуктов Starlink косвенно свидетельствуют и другие шаги компании. В начале июля 2026 года SpaceX начала поставки нового терминала Starlink V5 — более компактной и энергоэффективной антенны. В то же время выпущенное в том же месяце обновление прошивки намекает также на разработку портативной антенны Starlink Mini 2.

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Производственные мощности самой SpaceX, тем временем, сосредоточены в Бастропе, штат Техас, где компания способна выпускать более 20 тыс. антенн Starlink еженедельно. Однако маршрутизаторы Router 3 и Router Mini собирают именно во Вьетнаме — вероятно, в целях оптимизации затрат.

Запрет на выпуск роутеров за пределами США призван укрепить национальный производственный сектор и создать новые рабочие места внутри страны. В то же время эксперты предупреждают, что подобные ограничения могут замедлить темпы инноваций в отрасли и привести к росту цен на готовую продукцию.