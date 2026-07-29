На «Киевстар ТВ» вышел фильм «Крещатик 48/2» о мистическом Киеве

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» представила эксклюзивную онлайн-премьеру фильма «Крещатик 48/2». Это украинское семейное фэнтези, в котором образ современной столицы сочетается с городскими легендами и персонажами украинской мифологии.

Фильм рассказывает о киевском школьнике, который спасает раненого пса. Вскоре мальчик узнает, что спасённое животное — легендарный Горт, воин-характерник и защитник города. Знакомство с ним открывает доступ к скрытому миру — мистическому Киеву. Он существует рядом с современной столицей и живет по своим собственным законам и тайнам.

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Вместе с новыми союзниками главный герой оказывается в центре борьбы за будущее города. Сюжет ведёт его через опасные приключения и встречи с мифическими существами. А затем приводит к противостоянию с влиятельным врагом, который стремится покорить Киев и овладеть его силой.

Авторы адресуют фильм в первую очередь зрителям, которые ценят семейные приключенческие истории и украинское фэнтези. Особенно близка эта картина будет тем, кто любит сюжеты, по-новому переосмысливающие знакомые легенды и мифы.

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Напомним, летом 2026 года «Киевстар ТВ» выпустит первый оригинальный полнометражный художественный фильм «Отель „Соколиное сияние“», снятый FILM.UA Group. В компании называют это расширением направления Originals — от сериалов до полнометражного кино.