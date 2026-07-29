Китай вывел спутник на орбиту, с которой виден весь геостационарный пояс

Китайский экспериментальный спутник Shijian-31 (SJ-31) работает на орбите, аналогов которой специалисты до сих пор не фиксировали. Об этом пишет SpaceNews.

Аппарат стартовал 16 июня 2026 года с космодрома Сичан на ракете-носителе Long March 3B. Анализ, проведённый компаниями Integrity ISR и ComSpOC, показал, что Shijian-31 использует нестандартный вариант орбиты «Молния». Благодаря этому спутник последовательно обследует весь геостационарный пояс — область на высоте примерно 35 786 км над экватором. Именно там работает большинство спутников связи, телевещания и метеонаблюдения.

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Классическая «Молния» — это сильно вытянутая орбита с наклонением 63,4°. Такое наклонение позволяет сохранять ориентацию орбиты неизменной без постоянной коррекции траектории, поэтому аппарат долгое время находится над северным полушарием. Обычно подобные орбиты используются для обеспечения связи и систем раннего предупреждения в высоких широтах. Shijian-31 применяет ту же механику по-другому — самая высокая точка его орбиты приходится на экватор, и спутник наблюдает за геостационарным поясом фактически сверху.

Вторая особенность касается периода обращения. Вместо привычных 12 часов спутник совершает полный оборот примерно за 12,5 часа. Таким образом, каждый последующий проход смещается примерно на 15,7° по долготе, и аппарат сканирует весь пояс ориентировочно за 23 дня. В апогее Shijian-31 удаляется от Земли на 39 900 км. Это на несколько тысяч километров дальше, чем геостационарная орбита (ГСО). Именно такое удаление обеспечивает удобный обзор всей области.

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Официально Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) называет целью аппарата «исследование космической среды». При этом спутники серии Shijian уже проходили испытания по дозаправке на орбите и отслеживали ситуацию в околоземном пространстве. Изображений нового аппарата CASC не публиковала.

По оценке Integrity ISR, разглядеть Shijian-31 с Земли будет сложно. Его минимальная высота составляет около 2000 км и значительно превышает орбиты большинства спутников дистанционного зондирования Земли. Спутник находится на расстоянии тысяч километров от аппаратов-инспекторов на ГСО.

Авторы анализа считают такую схему полёта необычным подходом к орбитальной механике. По их мнению, она может отражать увеличение интереса к постоянному наблюдению за деятельностью на ГСО. По тем же оценкам, сравнительно небольшой манёвр позволил бы спутнику изменить траекторию. Тогда Shijian-31 прошел бы непосредственно через район геостационарного пояса, затратив минимум топлива.

Китай развивает мониторинг орбиты и на коммерческом уровне. Так, 24 июля 2026 года ракета Lijian-1 вывела в космос первый аппарат сети Gande. Этим запуском страна начала развертывать первую коммерческую группировку для мониторинга космического мусора.