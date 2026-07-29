Казахстан выделил 22 млн долларов на создание спутника связи KazSat-3R

НовостиСпутниковая связь
Спутник KazSat-3

Правительство Казахстана выделило 10,4 млрд тенге (около 22 млн долларов) на создание космической системы связи KazSat-3R. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Олжас Бектенов.

Средства поступят из правительственного резерва и будут направлены на создание нового спутника связи. Он должен заменить действующий спутник KazSat-3, плановый срок эксплуатации которого истекает в 2029 году. Новый спутник, по расчетам правительства, обеспечит бесперебойную работу национальной системы спутниковой связи.

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В пресс-службе премьер-министра Казахстана рассчитывают, что проект обеспечит стабильную работу спутниковых сетей связи и телерадиовещания. Кроме того, он должен расширить доступ к интернету в малонаселённых и отдалённых населённых пунктах. Там также ожидают повышения уровня информационной безопасности и укрепления технологического суверенитета Казахстана.

KazSat-3R

Ресурсами системы KazSat уже пользуются крупнейшие операторы связи страны и государственные структуры. На её базе предоставляются услуги теле- и радиовещания, передачи данных, мобильной связи и доступа к интернету. Всего системой пользуются 19 операторов связи и более 2 млн абонентов телевещания.

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Поэтому дальнейшее развитие космической отрасли страны в пресс-службе связывают не только с KazSat-3R. Расширить её технологические возможности должны также новые проекты в сфере дистанционного зондирования Земли.

Казахстан создаст новый спутник связи KazSat-3R

Напомним, что в феврале 2026 года Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития страны объявило конкурс на предоставление частичных грантов операторам связи. Победители должны проложить волоконно-оптические линии в 1 123 сельских населенных пунктах, где до сих пор нет локальной сети доступа. После завершения работ жители этих сел получат доступ к интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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