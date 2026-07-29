FTTH Council Europe сменила название на Fibre Council Europe

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Fibre Council Europe

Европейская отраслевая организация FTTH Council Europe объявила о ребрендинге и сменила название на Fibre Council Europe.

Причина изменения — расширение деятельности организации. Она уже выходит за рамки технологии «оптоволокно до дома» (FTTH) и охватывает более широкую оптоволоконную инфраструктуру цифровой экономики Европы. В Совете отметили, что оптоволокно сегодня лежит в основе не только домашнего интернета, но и фиксированных и мобильных сетей, а также центров обработки данных (ЦОД) и цифровых сервисов в целом. При этом организация по-прежнему уделяет особое внимание ускорению развертывания оптоволоконных сетей по всей Европе.

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Ребрендинг FTTH Council Europe

Ребрендинг сопровождается новым слоганом «Powering Europe’s digital future» («Обеспечиваем цифровое будущее Европы») и обновленным визуальным стилем. По словам генерального директора организации Винсента Гарнье, это скорее эволюция, чем разрыв с прежней деятельностью. «Все, что наши члены и партнеры ценят в Совете — наша адвокационная деятельность, исследования, сообщество — сохраняется под новым названием и в рамках расширенной сферы деятельности», — отметил он.

Новое название получила и ежегодная конференция организации — теперь она называется Fibre Horizons. Мероприятие, которое считается крупнейшим отраслевым собранием специалистов в области оптоволоконных технологий в Европе, состоится в Милане 17–18 марта 2027 года. Тематика конференции также расширится — в частности, она охватит центры обработки данных (ЦОД) и переход операторов от гибридных сетей HFC к FTTH.

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Руководящая структура, состав членов и текущая деятельность организации после ребрендинга не изменятся. При этом переход на новый бренд растянется на несколько ближайших недель. В течение этого времени организация будет постепенно выводить из обращения старые визуальные элементы и веб-домены.

FTTH Council Europe была основана более двух десятилетий назад для содействия развертыванию оптоволоконных сетей по всей Европе. С тех пор она стала одной из ведущих отраслевых организаций континента в сфере адвокации и исследований. Ребрендинг в Fibre Council Europe отражает растущую роль оптоволокна как основы для подключения следующего поколения. Среди ключевых направлений — гигабитный широкополосный доступ, магистральные сети 5G, нагрузки искусственного интеллекта (ИИ) и облачная инфраструктура.

Среди членов организации есть и украинский оператор. В мае 2026 года крупнейший оператор фиксированной связи Украины «Укртелеком» получил статус полноправного члена Совета. Это стало для компании ещё одним шагом к более глубокой интеграции в европейское телекоммуникационное сообщество.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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