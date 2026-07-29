Fransat приступает к поэтапному переходу с HD на HEVC и Ultra HD

Французская спутниковая платформа Fransat объявила о начале технологической модернизации вещания. С 1 октября 2026 года оператор начнёт постепенно выводить из эксплуатации оборудование стандарта HD и переходить на более эффективный кодек HEVC (H.265) и формат Ultra HD (4K).

Миграция рассчитана на несколько лет — до 2030 года. HD-декодеры, которые уже есть у абонентов, будут работать до тех пор, пока не истечет срок действия установленных в них смарт-карт. В то же время после 1 октября 2026 года Fransat прекратит выпуск новых карт для замены HD-карт. Поэтому для сохранения доступа к пакету каналов абонентам в конечном итоге придётся приобрести приёмное оборудование стандарта Fransat UHD.

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Для владельцев телевизионных модулей Fransat CI+ 1.3 этот переход пройдет несколько проще. Им не нужно будет менять само оборудование — по истечении срока действия текущей смарт-карты достаточно приобрести новую, совместимую с имеющимся модулем.

В компании Fransat подчеркивают, что график обновления инфраструктуры согласован с естественным циклом замены карт доступа, поэтому процесс должен пройти максимально плавно. Спутниковые антенны абонентов останутся прежними — перенастраивать или менять их не придется.

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Переход на HEVC и UHD позволит Fransat более эффективно использовать спутниковую пропускную способность и заметно повысить качество изображения для зрителей. Это решение французского оператора также отражает общемировую тенденцию — спутниковое вещание постепенно переходит на высокоэффективные стандарты кодирования.

Аналогичный переход к формату Ultra HD наблюдается и в сфере наземного вещания. Так, Испания готовится перейти на цифровое эфирное телевидение в формате Ultra HD, и первый из двух этапов этого перехода начнётся уже осенью 2026 года.