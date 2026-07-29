Финляндия прекратит обслуживание опор ЛЭП с российским оптоволокном

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Оптоволоконні кабелі
Фото: aileenchik / Shutterstock

Финская энергетическая компания Fingrid сообщила российским операторам связи, что с 2027 года откажется обслуживать опоры линий электропередачи (ЛЭП). На них проложены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По словам собеседников издания, кабель планируется обрезать, а опоры — демонтировать. Причина этого решения экономическая — Финляндия прекратила закупку электроэнергии из России ещё в апреле 2022 года, и с тех пор обслуживание опор перестало окупаться.

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В российской компании «Россети» подтвердили ограниченный режим эксплуатации своего участка ВЛЭП напряжением 400 кВ. Речь идет о линии между подстанциями Выборгская и Юлликкяля / Кюми, которая находится в таком статусе с 2022 года. Передача электроэнергии по ней не осуществляется. Вместо этого данная инфраструктура задействуется для внутренних нужд энергосистемы страны. Операторы «большой четверки» от комментариев отказались.

Ситуация вокруг опор напрямую сказывается и на телекоммуникационной отрасли. Так, на ЛЭП приходится до 30 % всех линий связи между Россией и Финляндией. После 2022 года именно через финское направление проходит примерно 60–70 % зарубежного трафика российских операторов. Поэтому демонтаж опор грозит потерей части магистральных каналов в Европу.

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По информации издания, российские операторы уже прорабатывают альтернативные маршруты передачи трафика. Среди вариантов — транзит через Беларусь и страны Балтии, а также подводные кабельные системы в Балтийском море.

Предыстория конфликта вокруг энергетических и инфраструктурных связей двух стран уходит корнями в более далекое прошлое. Финляндия отказалась от закупок электроэнергии в России 4 апреля 2022 года. В ноябре 2025 года правительство РФ, в свою очередь, распорядилось приостановить действие статей 3 и 4 соглашения между СССР и Финляндией об энергетическом использовании участка реки Вуокса. Документ был подписан в Хельсинки ещё 12 июля 1972 года и касается гидроэлектростанций Иматра и Светогорск.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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