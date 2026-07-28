Япония профинансирует испытания Open RAN в сети «Киевстар» под Киевом

27 июля компания Rakuten Symphony объявила, что получила грант от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) на второй этап проекта Open RAN, реализуемого совместно с «Киевстаром». Этот этап предусматривает полевые испытания технологии в коммерческой сети оператора.

Общая стоимость второго этапа — примерно 710 млн иен, или около 4,3 млн долларов. До 350 млн иен из этой суммы покроет субсидия METI. Субсидия выделяется в рамках программы совместных проектов со странами Глобального Юга, которая финансируется из дополнительного бюджета Японии на 2024 финансовый год. Отдельное направление программы касается восстановления Украины и сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы. Именно в рамках этого направления Rakuten Symphony прошла отбор во втором раунде заявок.

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Open RAN (Open Radio Access Network) — это подход к построению сетей радиодоступа с открытыми интерфейсами между компонентами. Он позволяет объединять оборудование разных поставщиков, а часть функций базовых станций переносить в программную среду на стандартных серверах. Именно такую облачную архитектуру Rakuten Symphony и развертывает в Украине.

Первый этап сотрудничества партнеры завершили лабораторными испытаниями. В ходе испытаний были проверены ключевые функции решений Rakuten и их взаимная совместимость в сети 4G.

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Второй этап расширяет проверенные конфигурации до 4G/5G и выводит технологию из лаборатории. Испытания Open RAN в стандарте 4G LTE пройдут в районе Киева — на участках, которые уже обслуживают реальных абонентов. Такой сценарий в отрасли называют «brownfield», то есть развертывание на базе существующей инфраструктуры, а не с нуля.

В ходе полевых испытаний будут сравниваться две архитектуры — распределенная (D-RAN) и централизованная (C-RAN). Обе будут тестироваться в рамках программы замены устаревшего оборудования в сети «Киевстара».

Возможности 5G, в свою очередь, будут оцениваться в отдельной лабораторной среде. По замыслу Rakuten Symphony, эти испытания должны стать основой для возможного коммерческого развертывания в будущем.

Ключевой партнер проекта — Rakuten Mobile, японский мобильный оператор из той же группы. Он создавал собственную сеть именно на основе облачной архитектуры, а теперь должен обеспечить техническую и операционную поддержку.

Украинскую сторону в проекте представляет «Киевстар» — крупнейший оператор электронных коммуникаций страны. Он входит в группу VEON, а материнская компания Kyivstar Group Ltd котируется на Nasdaq с августа 2025 года. По состоянию на 31 марта 2026 года VEON владела 83,6 % её акций. В конце апреля 2026 года «Киевстар» и VEON сообщили о завершении инвестиционной программы в Украине на сумму 1,3 млрд долларов.

Сотрудничество Rakuten с группой VEON началось в августе 2023 года с подписания меморандума о взаимопонимании. Затем, 19 февраля 2024 года, Rakuten Symphony и «Киевстар» подписали в Токио протокол о намерениях развивать Open RAN в Украине. Это произошло на японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины. А 13 февраля 2025 года партнеры объявили о начале лабораторных испытаний уже на территории Украины.

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Украина — не единственная страна, где METI финансирует открытые сети Rakuten. 21 апреля 2026 года компания получила ещё один грант — до 8 млрд иен на демонстрационные проекты в семи странах. Речь идет об Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Кувейте, Боливии и Парагвае, где будет развернуто примерно по сотне базовых станций. Эти сети будут использоваться для тестирования интеллектуального контроллера радиодоступа (RIC).