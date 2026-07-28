Телевизоры LG получили эксклюзивные функции к премьере сериала «Властелины Вселенной» на Prime Video

LG Electronics совместно с Amazon Prime Video запустила совместную инициативу в преддверии стриминговой премьеры фильма «Владыки Вселенной». В рамках сотрудничества компания представила режим изображения «Оригинал автора», доступный только на телевизорах LG OLED evo 2026 года. При этом пульт Magic Remote получил интерактивную голосовую функцию, вдохновленную культовой фразой из фильма — «У меня есть сила!».

По утверждению LG, «Оригинал автора» стал первой в отрасли настройкой изображения, созданной специально для стримингового контента.

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Сам фильм вышел на Prime Video 22 июля 2026 года. Это произошло менее чем через два месяца после начала проката в кинотеатрах 5 июня. Режиссёр Трэвис Найт переосмыслил легендарную франшизу как масштабную приключенческую ленту с живыми актёрами. После 15 лет разлуки Меч Силы возвращает принца Адама в Этернию, где его родной мир разрушен под властью Скелетора. Чтобы спасти семью и свой мир, Адам объединяется с ближайшими союзниками — Тилой и Дунканом, известным как Мастер оружия. Так он принимает своё истинное предназначение и становится Хи-Меном.

Новый режим изображения позволяет точно воспроизвести эти сцены в домашних условиях. Режим «Оригинал автора» доступен в сериях LG OLED evo W6, G6 и C6 2026 года. Это отдельная настройка, которая позволяет студиям управлять ключевыми параметрами качества изображения. Она выходит за рамки кинематографического режима FILMMAKER MODE, который в основном просто отключает дополнительную обработку изображения. В то же время «Оригинал автора» опирается на параметры, заданные создателями контента и студиями. Речь идет, в частности, о детализации в тенях, цветовом балансе, уменьшении шума и обработке движения. Для Prime Video этот режим планируется запустить до конца июля 2026 года.

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Техническую основу для него обеспечивает процессор LG α (Alpha) 11 4K Gen 3. Он работает с 12-битной обработкой изображения и усовершенствованным управлением динамическим диапазоном. Процессор сохраняет детали и градации от исходного сигнала до изображения на экране. Миллиарды оттенков цветов он обрабатывает благодаря сверхточному отображению тонов. Технология самоподсвечивающихся пикселей отвечает за глубокий черный и точный контраст. Поддержка Dolby Vision обеспечивает яркое и насыщенное изображение, а Dolby Atmos — многомерный звук.

Вторая часть сотрудничества касается не изображения, а голосового управления. Произнеся «У меня есть сила», владелец телевизора сразу же открывает контент, связанный с фильмом. Телевизор находит сам фильм, дополнительные материалы и сопутствующий контент Prime Video и выводит их на экран. Функция работает на смарт-телевизорах LG под управлением webOS 23 или более поздней версии. Она поддерживает английский, французский, испанский, итальянский и немецкий языки. Доступность команд зависит от языка, выбранного в настройках телевизора.

По замыслу LG, эта функция рассчитана в первую очередь на семьи и преданных поклонников франшизы. Она добавляет элемент игры и призвана объединить поколения. Речь идет как о тех, кто вырос на приключениях Хи-Мена в 1980-х годах, так и о зрителях, которые знакомятся с этой сагой впервые.

«LG стремится создавать для пользователей принципиально новые впечатления от домашних развлечений, — отметил руководитель бизнес-центра платформы webOS Крис Джо. — Благодаря режиму „Оригинал автора“ и интерактивной функции Magic Remote мы предлагаем поклонникам новые способы взаимодействия с миром „Властелинов Вселенной“».

Нынешняя инициатива основана на многолетнем партнерстве LG и Prime Video. В компании отмечают, что обе стороны продолжают менять подход к просмотру блокбастеров на стриминговых платформах. Речь идет как о поддержке передовых кинематографических форматов, так и об интеграции для смарт-телевизоров.

Параллельно с партнерскими проектами LG развивает собственную платформу бесплатного телевидения. В июле 2026 года глобальная библиотека сервиса LG Channels превысила 5000 бесплатных телеканалов с рекламной монетизацией (FAST). Об этом достижении компания объявила сразу после запуска платформы в Польше.