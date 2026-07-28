MEGOGO покажет выездной матч «Полесья» против «Копенгагена»

Житомирское «Полесье» 29 июля сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций (ЛК) УЕФА против датского «Копенгагена». Поединок эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO, официальный вещатель еврокубковых турниров УЕФА в Украине.

Матч на копенгагенском стадионе «Паркен» начнётся в 20:00 по киевскому времени. От его результата зависит, пробьётся ли команда Руслана Ротаня в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

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Трансляция доступна на OTT-платформе MEGOGO в рамках подписки «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK». Матч также покажет канал «MEGOGO Футбол Первый», а на платформе он размещен в подразделе «Футбол» раздела «Спорт».

Матч на украинском языке будут комментировать Вадим Скичко и Виталий Похвала. В 19:00, за час до стартового свистка, начнётся аналитическая студия MEGOGO. К ведущему Виталию Кравченко присоединятся бывший игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и футбольный обозреватель и комментатор Дмитрий Шпирко.

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Об атмосфере встречи будет рассказывать репортер MEGOGO Александра Кучеренко, которая будет вести репортаж прямо со стадиона. Она будет рассказывать зрителям о самом важном, связанном с матчем — до начала игры, во время матча и после финального свистка.

Помимо самой игры, MEGOGO обещает оперативную аналитику, экспертные разборы, обзоры самых ярких моментов и послематчевые итоги.

Напомним, что первый матч команд состоялся 23 июля в Словакии и номинально считался домашним для украинского клуба. Соперники забили шесть мячей и разошлись вничью — 3:3. Такая ничья позволила житомирянам остаться в игре и сохранила их шансы продолжить путь в еврокубках.

Теперь всё решится на «Паркене», где «Полесье» ждёт один из самых титулованных клубов Дании. «Копенгаген» регулярно участвует в основных этапах европейских соревнований и обладает значительным международным опытом. Поэтому выездной матч с таким соперником — серьёзное испытание для подопечных Ротаня.