Китай приступил к развертыванию первой коммерческой сети мониторинга космического мусора

Китай приступил к развертыванию первой коммерческой спутниковой группировки, предназначенной для мониторинга космического мусора. Первый аппарат сети Gande вывела на орбиту коммерческая ракета Lijian-1, которая 24 июля 2026 года стартовала с космодрома на северо-западе страны. Об этом сообщает Xinhua.

В целом сеть должна насчитывать 120 спутников и круглосуточно обнаруживать объекты на низких, средних и высоких орбитах. Её разрабатывает частная пекинская аэрокосмическая компания ATmoto Technology. Группировка создаётся в три этапа, а завершить развёртывание планируется к 2030 году.

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Первый этап под обозначением LX630 включает 14 спутников. Их строят совместно с компанией Liangxi Aerospace Technology Group из города Уси на востоке Китая. Эти аппараты будут отслеживать космические объекты и составлять их каталог.

Аппарат, который уже находится на орбите, оснащен бортовым компьютером с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). По словам разработчиков, это позволяет осуществлять повседневный мониторинг, быстро отслеживать цели и реагировать на нештатные ситуации без частого вмешательства с Земли. Аппарат также может менять орбиту, а значит — сближаться с объектами для детального осмотра и выполнять другие сложные операции.

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Успешный запуск восполняет пробел в сфере коммерческих средств наблюдения за космическим мусором. Главный инженер группы Фань Вэй назвал запуск ключевым шагом в управлении космическим движением.

Потребность в таких системах растёт вместе с количеством запусков, межпланетных миссий и действующих спутников. По данным СМИ, количество обломков размером более 1 см, способных представлять угрозу для аппаратов, превысило 1 млн. Такие фрагменты движутся со скоростью около 7,9 км/с, поэтому даже небольшой объект обладает огромной кинетической энергией.

Последствия этой угрозы Китай ощутил на собственных миссиях. В 2025 году экипаж корабля «Шэньчжоу-20» задержался на станции «Тяньгун» из-за того, что удар обломка повредил иллюминатор спускного аппарата. А ещё раньше, в 2024 году, экипаж «Шэньчжоу-17» дважды выходил в открытый космос. Тогда они ремонтировали солнечные батареи базового модуля, которые также пострадали от орбитального мусора.

Одновременно с усилением защиты аппаратов ученые наращивают и средства наблюдения. Именно к таким проектам относится Gande. На втором этапе в группировку добавят 36 спутников с камерами высокого разрешения и датчиками электромагнитных условий. Третий этап предусматривает запуск ещё 70 аппаратов с ИИ, которые должны распознавать объекты, анализировать их поведение и принимать решения самостоятельно.

Название сети отсылает к имени китайского астронома Гань Де, жившего в эпоху Воюющих царств (475–221 гг. до н. э.). Ему приписывают один из древнейших известных звездных каталогов.

Развертывание Gande — не единственный коммерческий орбитальный проект Китая этим летом. 20 июля 2026 года компания Shanghai Xingshu Tiansuan Space Technology вывела на орбиту первые аппараты вычислительной сети, которая впоследствии будет насчитывать около 1 тыс. спутников.