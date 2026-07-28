«Киевстар ТВ» покажет свой первый полнометражный фильм

Новости
Готель Соколине сяйво на Київстар ТБ

«Киевстар ТВ» летом 2026 года выпустит первый оригинальный полнометражный художественный фильм «Отель „Соколиное сияние“». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Производством сериала для «Киевстар ТВ» занималась FILM.UA Group. Съемки проходили летом 2025 года. Премьера состоится эксклюзивно на платформе. В компании считают это расширением направления Originals — от сериалов до полнометражного кино.

- Реклама -

«Мы видим, насколько украинскому зрителю нравится возможность смотреть громкие премьеры дома — почти одновременно с кинотеатрами», — отметил генеральный директор «Киевстар ТВ» Павел Рыбак. По его словам, платформа открывает для себя новый формат. Рыбак добавил, что надеется в скором времени показать зрителям ещё больше собственных историй.

Режиссёр фильма — Андрей Колесник. События разворачиваются в Карпатах, где две гостиницы соревнуются за внимание туристов. Один из них — семейный отель «Соколиное сияние», названный в честь загадочного светового сияния над горой. Основатель заведения Василий Сокол считал это явление символом души отеля и его особой связи с Карпатами.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

После гибели Василия на войне семейное дело берет на себя его жена Оксана. Отель постепенно приходит в упадок, поэтому вместе с ветераном Романом она борется с финансовыми трудностями. Добавляет напряжения и соседнее заведение, владельцы которого хотят выкупить и модернизировать «Соколиное сияние». Главная интрига фильма — удастся ли преобразить это место, не утратив его душу, и вернётся ли сияние над горой.

В главных ролях снялись Максим Девизоров, Ангелина Самчик, Александр Сугак, Инна Приходько, Александр Ярема, Богдан Рубан и Лилия Цвеликова.

В фильме также есть звездные камео. Зрители увидят Владимира Ярославского, Марка Черветти, Алика Мкртчяна, а также DZIDZIO и Parfeniuk.

Напомним, что в июне 2026 года на канале «Киевстар ТВ» вышел биографический фильм «Майкл» о Майкле Джексоне. Картина прослеживает путь артиста от солиста группы The Jackson Five до мировой суперзвезды.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Финляндия прекратит обслуживание опор ЛЭП с российским оптоволокном

В Финляндии с 2027 года прекратят обслуживание опор ЛЭП с волоконно-оптическими линиями связи с Россией. Кабель планируется отрезать, а опоры — демонтировать.
Новости

Китай вывел спутник на орбиту, с которой виден весь геостационарный пояс

Китайский спутник Shijian-31, запущенный 16 июня 2026 года, работает на нестандартной орбите типа «Молния». Он облетает весь геостационарный пояс за 23 дня.
Новости

Казахстан выделил 22 млн долларов на создание спутника связи KazSat-3R

Правительство Казахстана выделило из резерва около 22 млн долларов на создание спутника KazSat-3R. Он должен заменить KazSat-3, срок службы которого истекает в 2029 году.
Новости

Учёные смоделировали, что произойдёт с миром в случае полного исчезновения интернета

Учёные смоделировали сценарий исчезновения интернета в мире. За сутки Facebook и Google потеряют более 380 млн долларов дохода, а пострадать могут до 1 млрд человек.
Новости

Замена оборудования Huawei в сетях ЕС обойдётся операторам в 40 млрд евро — GSMA

GSMA Intelligence оценила затраты на замену оборудования Huawei и ZTE в сетях ЕС в 30–40 млрд евро. Еврокомиссия рассчитывала на 10–13 млрд евро, но только для мобильных сетей.