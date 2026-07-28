«Киевстар ТВ» покажет свой первый полнометражный фильм

«Киевстар ТВ» летом 2026 года выпустит первый оригинальный полнометражный художественный фильм «Отель „Соколиное сияние“». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Производством сериала для «Киевстар ТВ» занималась FILM.UA Group. Съемки проходили летом 2025 года. Премьера состоится эксклюзивно на платформе. В компании считают это расширением направления Originals — от сериалов до полнометражного кино.

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«Мы видим, насколько украинскому зрителю нравится возможность смотреть громкие премьеры дома — почти одновременно с кинотеатрами», — отметил генеральный директор «Киевстар ТВ» Павел Рыбак. По его словам, платформа открывает для себя новый формат. Рыбак добавил, что надеется в скором времени показать зрителям ещё больше собственных историй.

Режиссёр фильма — Андрей Колесник. События разворачиваются в Карпатах, где две гостиницы соревнуются за внимание туристов. Один из них — семейный отель «Соколиное сияние», названный в честь загадочного светового сияния над горой. Основатель заведения Василий Сокол считал это явление символом души отеля и его особой связи с Карпатами.

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После гибели Василия на войне семейное дело берет на себя его жена Оксана. Отель постепенно приходит в упадок, поэтому вместе с ветераном Романом она борется с финансовыми трудностями. Добавляет напряжения и соседнее заведение, владельцы которого хотят выкупить и модернизировать «Соколиное сияние». Главная интрига фильма — удастся ли преобразить это место, не утратив его душу, и вернётся ли сияние над горой.

В главных ролях снялись Максим Девизоров, Ангелина Самчик, Александр Сугак, Инна Приходько, Александр Ярема, Богдан Рубан и Лилия Цвеликова.

В фильме также есть звездные камео. Зрители увидят Владимира Ярославского, Марка Черветти, Алика Мкртчяна, а также DZIDZIO и Parfeniuk.

Напомним, что в июне 2026 года на канале «Киевстар ТВ» вышел биографический фильм «Майкл» о Майкле Джексоне. Картина прослеживает путь артиста от солиста группы The Jackson Five до мировой суперзвезды.