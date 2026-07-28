К Телекомпалате Украины присоединилась компания Rikkicom

Телекоммуникационная палата Украины (ТелПУ) пополнила свои ряды ещё одним игроком рынка электронных коммуникаций. 27 июля участники Общего собрания ассоциации единогласно приняли решение принять в её состав компанию Rikkicom. Об этом редакции Mediasat сообщили в ТелПУ.

Rikkicom разрабатывает решения для верификации клиентов и взаимодействия с ними. Компания предлагает подтверждение посредством звонка, SMS, Viber и Telegram, а также рассылки через Viber. В перечень услуг входят как автоматический обзвон, так и речевая аналитика. Благодаря этому набору инструментов бизнес получает быструю и надежную связь с клиентами. Это также обеспечивает безопасность транзакций и удобство коммуникации по различным каналам.

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В компании объясняют вступление в ассоциацию стремлением принять участие в развитии отрасли электронных коммуникаций. Речь также идет о желании активно участвовать в формировании её дальнейшего курса. Директор Rikkicom Дмитрий Нудьга отметил, что членство в ТелПУ позволяет представлять и защищать интересы компании и рынка на отраслевом уровне.

«Rikkicom присоединилась к ассоциации ТелПУ, поскольку видит в этом возможность внести свой вклад в развитие элком-отрасли, а также представлять и защищать интересы компании и рынка на отраслевом уровне. Членство в ассоциации позволяет участвовать в формировании общих стандартов, обмениваться опытом с другими игроками рынка и влиять на решения, касающиеся развития сектора в целом», — прокомментировал решение о вступлении Дмитрий Нудьга.

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В свою очередь, в ассоциации подчеркивают, что пополнение рядов соответствует общей потребности отрасли в консолидации. Директор ТелПУ Марина Пригорницкая отметила: чем больше ответственных компаний объединяют усилия, тем сильнее становится голос рынка в диалоге с государством.

«Мы рады приветствовать Rikkicom в числе участников Телекоммуникационной палаты Украины. Сегодня отрасль как никогда ранее нуждается в консолидации. Чем больше ответственных компаний объединяют свои усилия, тем сильнее становится голос рынка в диалоге с государством. Телекомпалата — это открытое профессиональное сообщество, объединяющее операторов, провайдеров, поставщиков технологических решений и других участников рынка для совместной работы над современной регуляторной средой, развитием конкуренции и внедрением инноваций. «Мы всегда открыты для новых участников, которые разделяют наши ценности и готовы вместе работать над будущим украинского элкома», — добавила Марина Пригорницкая.

В ассоциации выразили надежду, что членство Rikkicom станет основой для новых совместных инициатив. Они должны способствовать развитию рынка электронных коммуникаций Украины на основе профессионального диалога и партнерства.

В свою очередь, Rikkicom — не единственная компания в сфере бизнес-коммуникаций, которая пополнила ряды ТелПУ. Еще 1 июля 2024 года к ассоциации присоединился оператор Binotel, услугами которого пользуются более 25 тысяч компаний.