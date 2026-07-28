Итальянский стартап привлек 5 млн евро на разработку лазерной системы питания спутников

Итальянский стартап ORiS привлек 5 млн евро на разработку лазерной системы передачи энергии между спутниками. Об этом сообщает SpaceNews.

О привлечении средств компания из Турина объявила 21 июля 2026 года. Основную часть — 4,5 млн евро — ORiS получила в ходе предыдущего инвестиционного раунда, который возглавили фонды Earlybird и Pitchdrive. Еще 500 тыс. евро составляет грант региональной итальянской программы поддержки стартапов. В сумме это составляет примерно 5,7 млн долларов.

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Технология стартапа позволяет одному космическому аппарату снабжать другой лазерным лучом. Спутник-получатель принимает дополнительную энергию через имеющиеся солнечные панели, и переоборудовать их не требуется.

На Земле система уже работает. В частности, она передавала энергию дронам, которые зависали примерно в 100 м от передатчика.

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Следующий шаг — первые испытания в космосе, и именно на подготовку к ним компания направит привлеченные средства. В первом квартале 2027 года ORiS совместно с DCUBED проверит лазерную передачу энергии на орбите. Еще одна демонстрационная миссия запланирована на 2027 год, партнера компания не называет. Далее стартап рассчитывает продемонстрировать технологию в действии с одним из первых коммерческих клиентов.

Беспроводную передачу энергии в отрасли рассматривают как способ увеличить мощность спутников. При этом она должна снизить требования к размерам солнечных батарей и аккумуляторов. В отличие от проектов, в которых солнечный свет концентрируется с помощью крупных оптических систем, ORiS делает ставку на компактные лазерные установки.

Параллельно компания развивает наземное направление LOONA — платформу для беспроводной зарядки дронов. ORiS планирует вывести её на рынок в конце 2026 года. В более отдаленной перспективе стартап рассматривает возможность использования лазерной передачи энергии для лунных миссий. Так, эта технология могла бы решить проблему 14-дневной лунной ночи, когда солнечного света нет.

Лазер осваивают на орбите не только ради энергии. Так, Европейское космическое агентство (ЕКА) в апреле 2026 года подписало контракт на 18,6 млн евро с консорциумом во главе с Kepler Communications. Соглашение касается третьего элемента проекта High-throughput Optical Network (HydRON) — орбитальных испытаний терабитной лазерной связи.