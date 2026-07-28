Инженеры SpaceX проверили радио- и лазерную связь спутников Starlink V3

НовостиСпутниковая связь
Starlink V3

Специалисты SpaceX установили связь со всеми 20 спутниками Starlink V3, которые Starship вывел в космос во время испытательного полёта. Об этом сообщил Майкл Николлс, отвечающий в компании за направления Starlink и искусственного интеллекта.

По его словам, инженеры установили радиосвязь с аппаратами нового поколения и проверили лазерные каналы передачи данных. Кроме того, команда получила со спутников ключевую телеметрию.

- Реклама -

Сообщение появилось вскоре после того, как SpaceX сообщила о первом успешном развертывании Starlink V3. После вывода на орбиту все они прошли 20-минутные испытания: развертывание солнечных панелей и антенн, проверку лазерной и радиосвязи. Эти аппараты запустили исключительно для проведения испытаний. Оставлять их на орбите компания не планировала, поэтому сразу после испытаний они сгорели в атмосфере Земли.

В SpaceX считают Starlink V3 следующим этапом развития спутниковой группировки. Компания продолжает расширять его покрытие и наращивать пропускную способность сети по всему миру.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Компания SpaceX обнародовала технические характеристики Starlink V3 21 июля 2026 года на отдельной странице своего сайта. Пропускная способность одного аппарата должна вырасти примерно в десять раз по сравнению со Starlink V2 — до 1 Тбит/с на загрузку. Еще больший прирост компания обещает в обратном направлении — до 160 Гбит/с, или примерно в 22 раза.

Обнародование характеристик совпало с расширением орбитальных планов SpaceX. 8 июля 2026 года компания обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) за разрешением на развертывание группировки Starlink третьего поколения (Gen3). Согласно заявке, оно должно насчитывать до 100 тысяч аппаратов — почти в десять раз больше, чем нынешний флот.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Финляндия прекратит обслуживание опор ЛЭП с российским оптоволокном

В Финляндии с 2027 года прекратят обслуживание опор ЛЭП с волоконно-оптическими линиями связи с Россией. Кабель планируется отрезать, а опоры — демонтировать.
Новости

Китай вывел спутник на орбиту, с которой виден весь геостационарный пояс

Китайский спутник Shijian-31, запущенный 16 июня 2026 года, работает на нестандартной орбите типа «Молния». Он облетает весь геостационарный пояс за 23 дня.
Новости

Казахстан выделил 22 млн долларов на создание спутника связи KazSat-3R

Правительство Казахстана выделило из резерва около 22 млн долларов на создание спутника KazSat-3R. Он должен заменить KazSat-3, срок службы которого истекает в 2029 году.
Новости

Учёные смоделировали, что произойдёт с миром в случае полного исчезновения интернета

Учёные смоделировали сценарий исчезновения интернета в мире. За сутки Facebook и Google потеряют более 380 млн долларов дохода, а пострадать могут до 1 млрд человек.
Новости

Замена оборудования Huawei в сетях ЕС обойдётся операторам в 40 млрд евро — GSMA

GSMA Intelligence оценила затраты на замену оборудования Huawei и ZTE в сетях ЕС в 30–40 млрд евро. Еврокомиссия рассчитывала на 10–13 млрд евро, но только для мобильных сетей.