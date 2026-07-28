Инженеры SpaceX проверили радио- и лазерную связь спутников Starlink V3

Специалисты SpaceX установили связь со всеми 20 спутниками Starlink V3, которые Starship вывел в космос во время испытательного полёта. Об этом сообщил Майкл Николлс, отвечающий в компании за направления Starlink и искусственного интеллекта.

По его словам, инженеры установили радиосвязь с аппаратами нового поколения и проверили лазерные каналы передачи данных. Кроме того, команда получила со спутников ключевую телеметрию.

Excited for the first deployment of @Starlink V3 sats — we’ve successfully communicated with all sats using RF and laser links and been able to download key telemetry. https://t.co/R0u8N9LffU — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) July 24, 2026 - Реклама -

Сообщение появилось вскоре после того, как SpaceX сообщила о первом успешном развертывании Starlink V3. После вывода на орбиту все они прошли 20-минутные испытания: развертывание солнечных панелей и антенн, проверку лазерной и радиосвязи. Эти аппараты запустили исключительно для проведения испытаний. Оставлять их на орбите компания не планировала, поэтому сразу после испытаний они сгорели в атмосфере Земли.

В SpaceX считают Starlink V3 следующим этапом развития спутниковой группировки. Компания продолжает расширять его покрытие и наращивать пропускную способность сети по всему миру.

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Компания SpaceX обнародовала технические характеристики Starlink V3 21 июля 2026 года на отдельной странице своего сайта. Пропускная способность одного аппарата должна вырасти примерно в десять раз по сравнению со Starlink V2 — до 1 Тбит/с на загрузку. Еще больший прирост компания обещает в обратном направлении — до 160 Гбит/с, или примерно в 22 раза.

Обнародование характеристик совпало с расширением орбитальных планов SpaceX. 8 июля 2026 года компания обратилась в Федеральную комиссию по связи США (FCC) за разрешением на развертывание группировки Starlink третьего поколения (Gen3). Согласно заявке, оно должно насчитывать до 100 тысяч аппаратов — почти в десять раз больше, чем нынешний флот.