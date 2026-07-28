FCC может разрешить спутникам работать на частотах Wi-Fi и Bluetooth

6 августа Федеральная комиссия по связи США (FCC) рассмотрит инициативу, которая позволит устройствам, работающим в нелицензируемом диапазоне Part 15, напрямую обмениваться данными со спутниками. Об этом пишет Payload Space.

Речь идет о частотах, на которых работают Wi-Fi, Bluetooth, «умные» датчики, приводы гаражных ворот и другая бытовая электроника. Проект предусматривает, что для передачи данных на спутники будет выделено более 225 МГц нелицензируемого спектра. Уже выпущенные устройства смогут получить такую функцию после обновления прошивки — без отдельных лицензий и разрешений.

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В свою очередь, спутниковые операторы будут работать по тем же правилам Part 15, что и обычная бытовая техника. Защиты от помех они не получат, поэтому устранять их придется самостоятельно. При этом их сигналы не должны создавать помех лицензированным службам. Вопрос обратного канала — передачи сигнала со спутника на Землю — пока остается открытым.

В FCC рассчитывают, что такое решение ускорит появление новых спутниковых сервисов. Среди потенциальных бенефициаров называют Hubble Network и Spire, которым в настоящее время приходится каждый раз получать специальные разрешения на работу в этих диапазонах. Выиграть могут и коммерческие орбитальные станции, в частности Haven-1 компании Vast, где планируют использовать обычные Wi-Fi-устройства.

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Кроме того, новые правила должны упростить развертывание спутниковых сетей «Интернета вещей» (IoT). Такие сети используются для мониторинга окружающей среды, точного земледелия, отслеживания грузов и экстренной связи.

В то же время эта инициатива может встретить сопротивление со стороны участников рынка. Операторы прямой связи со смартфонами (Direct-to-Device, D2D) — в частности, SpaceX, AST SpaceMobile, Amazon и Rocket Lab — уже вложили миллиарды долларов в права на соответствующий спектр. Поэтому они могут выступить против появления бесплатной альтернативы.

Обеспокоенность выражают и операторы сетей Wi-Fi, которые опасаются увеличения уровня помех. Свои опасения высказывают также радиоастрономы. Дополнительная активность в диапазоне 2,4 ГГц может ухудшить качество научных наблюдений и навигационных измерений.

Возражения против планов FCC звучат не впервые. В июле 2026 года коалиция экологических и научных организаций призвала регулятора приостановить рассмотрение заявок на создание орбитальных центров обработки данных до проведения комплексной экологической оценки.