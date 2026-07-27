Украинская компания Stetman развернет сеть из 360 спутников связи, несмотря на уход из жизни основателя

Украинская технологическая компания Stetman продолжает готовиться к развертыванию собственной группировки из 360 спутников связи на низкой околоземной орбите (Low Earth Orbit, LEO). Первые 120 аппаратов планируется вывести на орбиту в 2027 году совместно с американской компанией SpaceX, пишет издание Data Centre Dynamics.

Аппараты будут работать на высоте 550 километров, а сама сеть будет защищена от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В первую очередь она должна удовлетворить потребности правительства и Вооруженных сил Украины (ВСУ), а впоследствии — обеспечить доступом и союзников.

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В июне 2026 года из-за проблем с сердцем умер основатель и руководитель компании Дмитрий Стеценко, возглавлявший предприятие с 2023 года. Новым руководителем Stetman стала Екатерина Дяченко. Команда подтвердила намерение полностью реализовать все планы, заложенные основателем.

На одной из первых встреч в новой должности Екатерина Дяченко провела переговоры с Йеспером Сталем Хайном, директором по специальным оборонным проектам датской компании GomSpace. Стороны подтвердили непрерывность деятельности Stetman, а также сохранение партнерства в рамках совместного предприятия UASAT. Вместе они должны развернуть спутниковую группу и построить завод в Украине.

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«Спутниковая связь стала критически важным фактором как для гражданского общества, так и для национальной безопасности в кризисные времена. Благодаря UASAT мы объединяем украинский оперативный опыт с экспертизой GomSpace в области космических технологий, чтобы создать суверенный потенциал, который укрепит устойчивость и долгосрочную независимость», — отметила Екатерина Дяченко.

Общая стоимость группировки, программного обеспечения, запусков и обслуживания превышает 1 млрд евро, то есть около 1,13 млрд долларов. Проект финансируется за счет частного капитала в несколько этапов. Первую партию из 120 спутников в 2027 году выведет ракета Falcon 9 от SpaceX, и на данный момент это наиболее экономически выгодное решение. Полное развертывание сети должно завершиться к 2030 году.

Потребность в собственной суверенной спутниковой связи существенно возросла после сбоев в работе сети Starlink во время оборонительных операций ВСУ. В связи с этим компания Stetman активно работает над сетью UASAT, которая по стоимости и характеристикам должна составить конкуренцию Starlink.