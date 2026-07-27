Производитель батареек Varta подал заявление о банкротстве

Немецкая компания Varta — один из крупнейших мировых производителей батареек и аккумуляторов — подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в финансовых кругах.

По данным издания, окружной суд Штутгарта получил четыре заявления о неплатежеспособности компании и в настоящее время передал их на рассмотрение профильному судье. Причиной обращения стало отсутствие нового финансирования, пишет Reuters. По информации агентства, действующие инвесторы — автопроизводитель Porsche и австрийский предприниматель Михаэль Тойнер — больше не готовы вкладывать средства в проблемную компанию.

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Поэтому разделение Varta на отдельные направления бизнеса становится практически неизбежным. Ключевые кредиторы, среди которых Deutsche Bank и ряд хедж-фондов, рассчитывают получить прибыльное подразделение, выпускающее бытовые батарейки. Тойнер, в свою очередь, заинтересован в производстве микробатарей, в частности дисковых элементов питания для слуховых аппаратов.

О предстоящей реструктуризации Varta стало известно ещё 23 июля. Компания переживает затяжной кризис, поэтому предприятие могут ликвидировать и распродать по частям, а крупные инвесторы стремятся выделить направление бытовых батареек из концерна.

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Компания Varta была основана в 1887 году. Сегодня это один из старейших мировых производителей элементов питания, продукция которого использовалась даже во время высадки на Луну. Помимо бытовых батареек, компания выпускает микробатарейки для слуховых аппаратов, а также накопители энергии для частных домохозяйств и промышленности. После первого разделения компании в начале 2000-х Varta вернулась на рынок благодаря микробатарейкам для беспроводных наушников.

Однако жесткая конкуренция с азиатскими производителями и сокращение заказов привели к почти двукратному снижению выручки. Так, в 2022 году продажи дисковых аккумуляторов обвалились на 47 %. В 2024 году долю в бизнесе получили Porsche и Тойнер в рамках программы финансового оздоровления. Бывшие акционеры остались ни с чем, а сама Varta ушла с биржи. По итогам того же года при выручке более 790 млн евро убыток компании составил около 64,5 млн евро.