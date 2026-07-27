Paramount почти на год отложила поглощение Warner Bros. Discovery

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Paramount та Warner Bros. Discovery

Компания Paramount Skydance согласилась приостановить сделку по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD) до 1 июня 2027 года. Причиной стало антимонопольное обжалование сделки со стороны генеральных прокуроров 12 американских штатов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на судебное заявление компании.

Paramount не будет продолжать судебное разбирательство до 1 июня 2027 года при условии, что до этого момента судья не вынесет решение по антимонопольному иску. Сумма сделки составляет 110 млрд долларов, и это крупнейшее поглощение среди голливудских киностудий за всю историю.

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Иск против этой сделки 13 июля подали Калифорния и еще 11 штатов, стремящихся заблокировать сделку. По их мнению, поглощение уничтожит конкуренцию в Голливуде. Речь идет о конкуренции в трёх сферах, в частности в широкомасштабном прокате кинофильмов, прокате потенциальных кассовых хитов, а также в распространении базовых кабельных каналов среди кабельных и спутниковых провайдеров.

В Paramount эти обвинения отвергли. В компании заявили, что иск штатов является необоснованным как с точки зрения фактов, так и с точки зрения права, и назвали его одним из самых слабых исков против соглашений такого рода в современной антимонопольной истории.

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Несмотря на это, руководство стремилось завершить сделку как можно скорее. Дело в том, что Paramount обязалась выплачивать акционерам Warner Bros. штраф за задержку — 25 центов за каждую акцию ежеквартально. Если же сделка не будет заключена до 30 сентября, компания будет выплачивать более 600 млн долларов каждые три месяца.

На данный момент Paramount уже получила разрешение на покупку от Министерства юстиции США. Аналогичные одобрения поступили и из других стран, в частности из Австралии, Китая и Европейского союза (ЕС). Сделку поддержал и Антимонопольный комитет Украины.

В то же время в начале 2026 года тысячи голливудских актёров, режиссёров, сценаристов и продюсеров подписали открытое письмо. В нём авторы утверждали, что поглощение приведёт к сокращению рабочих мест и росту цен для потребителей.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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