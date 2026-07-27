lifecell остается лидером по переносу номеров в первом полугодии 2026 года

По итогам января–июня 2026 года lifecell сохранил первое место среди украинских операторов по количеству абонентов, воспользовавшихся услугой переноса мобильного номера. В сеть оператора перешли 64,5 % всех номеров, успешно перенесенных в стране с помощью услуги MNP (Mobile Number Portability) в течение этого периода.

Согласно официальной статистике Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), в течение первых шести месяцев 2026 года в Украине было успешно перенесено 334 341 мобильный номер. Из них 215 725 пришлось именно на lifecell. Приток абонентов к оператору заметно превысил отток. За полугодие к сети присоединилось в 3,5 раза больше пользователей, чем ее покинуло.

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Примечательно, что таких показателей lifecell достиг на фоне общего спада активности на рынке MNP после рекордного старта года. Если в феврале украинцы перенесли почти 87 тысяч номеров, то в июне — чуть более 35 тысяч. Несмотря на это снижение, оператор сохранил наибольшую долю переходов в течение всего первого полугодия.

Причины, по которым абоненты выбирают lifecell, оператор выяснил в ходе опроса пользователей MNP в мае 2026 года. Главным мотивом респонденты назвали специальные предложения для новых абонентов. При этом 91% опрошенных заявили, что довольны сменой оператора, а 88% перенесли в lifecell именно основной номер. Среди преимуществ сети участники опроса отметили выгодные тарифы и качество мобильного интернета и голосовой связи.

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«Для нас MNP — это один из лучших показателей доверия клиентов. Когда человек переносит свой номер, он сознательно выбирает нового оператора, сохраняя свой номер телефона. Тот факт, что по итогам первого полугодия почти две трети всех переносов пришлись именно на lifecell, свидетельствует о том, что всё больше украинцев выбирают нашу сеть благодаря сочетанию качественной связи, цифровых сервисов и выгодных тарифных предложений», — отметил директор по маркетингу lifecell Дмитрий Дзябура.

В настоящее время перенести номер в lifecell можно в течение одного рабочего дня и сохранить существующий номер телефона. Оформить услугу можно как в магазинах, так и онлайн. Доступны сайт оператора, онлайн-банкинг monobank на eSIM, а с недавнего времени еще и приложение «Дия». Для абонентов, переходящих через MNP, доступны все тарифные планы, в том числе линейка «Лайфсет» формата «3 в 1». Кроме того, для таких пользователей действуют специальные цены на тарифы «Мега» и «Макси». А людям от 55 лет или с пенсионным удостоверением доступен акционный тариф «Турбота».

Lifecell удерживает лидерство по количеству новых абонентов с момента запуска услуги MNP в 2019 году. В мае 2026 года к сети оператора присоединился миллионный абонент MNP.

Ранее lifecell первым в Украине запустил перенос номера через приложение «Дия».