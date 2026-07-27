Amazon планирует запустить более 5 тысяч спутников для прямой связи со смартфонами

Amazon подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на запуск более 5,1 тыс. низкоорбитальных спутников для обеспечения прямого доступа к интернету со смартфонов (Direct-to-Device, D2D). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Компания планирует объединить инфраструктуру своей системы Amazon Leo со спектром, спутниками и наземной сетью Globalstar. Благодаря этому спектр услуг должен расшириться — от экстренных сообщений до голосовой связи, передачи данных и промышленного интернета вещей.

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Проект спутникового интернета Amazon Leo стартовал под названием Project Kuiper. Частоты Globalstar он начнёт использовать после завершения сделки по приобретению этой телекоммуникационной компании. В апреле 2026 года Amazon объявила о покупке Globalstar за 11,6 млрд долларов, а завершить сделку стороны планируют в следующем году.

Кроме того, Amazon намерена использовать для Amazon Leo в США эксклюзивные частоты 1618,725–1621,25 МГц, принадлежащие конкурирующей компании Iridium. За пределами Соединённых Штатов компания рассчитывает использовать частоты L-диапазона 1518–1525/1668–1675 МГц.

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По данным SpaceNews, FCC опубликовала это сообщение «для всеобщего ознакомления». В то же время за те же частоты борется компания Rocket Lab, которая находится в процессе приобретения Iridium за 8 млрд долларов и стремится закрепить их за собой.

Amazon Leo планирует использовать заявленные частоты, «обеспечивая совместимость с другими пользователями тех же и смежных диапазонов». Компания обещает «принять все необходимые и практически осуществимые меры для предотвращения вредных помех».

В обращении к FCC компания Amazon отметила, что её система D2D «расширит возможности мобильной связи для большего числа людей и устройств».