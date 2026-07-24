Universal Pictures экранизирует десять классических игр Atari

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Universal Pictures та Atari
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Компания Atari в партнерстве с Entertainment 360 передала Universal Pictures право на экранизацию десяти классических видеоигр из своей библиотеки. Об этом сообщает Deadline.

Права распространяются на Asteroids, Adventure, Berzerk, Breakout, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command, Pong и Yars’ Revenge. Сценарий по мотивам одной из этих игр студия уже приобрела. Однако какая именно из них станет основой первого фильма — не уточняется. Также неизвестно, рассчитывает ли Universal создать из этих проектов общую кинематографическую вселенную Atari.

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Сценарий написали Мэтт Рейли и Карл Хампе, в активе которых «Круиз по джунглям» и «Хеллбой». Продюсером выступит Гаймон Казади из Entertainment 360, известный по «Игре престолов», «Стиву Джобсу» и «Неудержимым».

Казади объяснил выбор материала тем, что игры Atari в своё время опирались прежде всего на воображение игрока. Именно это свойство, по его словам, определило подход к сценарию. Авторы увидели здесь возможность создать масштабное оригинальное приключение, сохраняющее дух культовых игр.

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Похожую точку зрения высказал и генеральный директор Atari Уэйд Розен. «Уже более пяти десятилетий Atari создает игры и миры, которые остаются частью массовой культуры ещё долго после своего выхода», — заявил он Deadline. Розен добавил, что сотрудничество с Universal и Entertainment 360 должно перенести дух бренда и его игр в новый формат.

Студия уже не раз пыталась экранизировать игры Atari. Ещё в 2009 году Universal получила права на экранизацию Asteroids, однако до производства дело так и не дошло. Нынешнее соглашение открывает путь сразу к нескольким фильмам и продолжает попытки Голливуда превратить классические видеоигры в основу для крупных кинопроектов.

Киностудии приобретают права на франшизы не только в литературе, играх и комиксах. Так, Sony Pictures в партнерстве с китайской компанией Pop Mart готовит фильм о коллекционной игрушке Лабубу. Режиссером и одним из продюсеров станет Пол Кинг, номинант Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA). Сценарий он будет писать вместе со Стивеном Левенсоном. Картина находится на ранней стадии разработки и, по замыслу авторов, соединит игровое кино с компьютерной графикой.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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