Microsoft откажется от SMS-аутентификации в Entra с февраля 2027 года

Microsoft переведет пользователей корпоративной платформы Entra с двухфакторной аутентификации посредством SMS и голосовых звонков на ключи доступа (Passkeys). Об этом сообщает Windows Latest.

Переход должен завершиться 1 февраля 2027 года. В компании отмечают, что в эпоху искусственного интеллекта (ИИ) телефонные коды уже уступают ключам доступа по уровню защиты. Злоумышленник может перевыпустить SIM-карту корпоративного клиента и перехватить одноразовый код, тогда как взломать приложение значительно сложнее.

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Владельцев личных учетных записей Microsoft начала переводить еще в мае 2026 года, а теперь настала очередь корпоративных клиентов. Вместо телефонных кодов компания предлагает ключи доступа — в частности, через приложение Microsoft Authenticator, а также аналогичные решения в экосистемах Apple и Google.

Технология Microsoft Passkey основана на шифровании с открытым ключом, привязанным к устройству пользователя. Закрытый ключ постоянно хранится на самом устройстве, поэтому злоумышленники не смогут похитить его с помощью поддельного приглашения или копии страницы входа.

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Переход будет проходить в несколько этапов. 1 сентября 2026 года при очередном входе в систему корпоративные клиенты увидят предложение зарегистрировать ключ доступа. 18 сентября 2026 года Microsoft опубликует отдельные разъяснения. Они будут касаться организаций, которым вход через SMS или голосовое подтверждение необходим по особым причинам. Такие компании должны до 30 октября 2026 года подключить поддерживаемого поставщика услуг связи через платформу Microsoft Security Store. Эти услуги будут платными.

Окончательная дата — 1 февраля 2027 года. С этого момента традиционные SMS и голосовые звонки для входа в Entra перестанут работать. Вместо этого система предложит настроить ключ доступа — без него войти в учетную запись не удастся. Для администраторов организаций Microsoft подготовила отдельный скрипт. Он поможет заблаговременно выявить тех, кто ещё не завершил переход.

Сами ключи доступа должны соответствовать стандарту FIDO2. Его поддерживают Windows 10 22H2, Windows 11 22H2, macOS 13 Ventura, iOS 17, Android 14 и более поздние версии этих операционных систем.