Google упростила перенос данных с iPhone на Android

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Перехід з iPhone на Android став простішим

Google представила обновленные инструменты миграции, встроенные непосредственно в Android 17.

Новые инструменты позволяют передавать с iPhone больше типов данных через беспроводную сеть, причем устанавливать для этого отдельное приложение не требуется. Упрощая подключение и расширяя перечень поддерживаемых данных, компания стремится снизить барьеры для перехода между экосистемами и привлечь бывших владельцев iPhone.

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Обновленная система миграции переносит между устройствами фотографии, видео, контакты, сообщения и календари. К этому списку добавились и новые типы данных, в частности учетная запись Google, пароли, данные для подключения к Wi-Fi и даже eSIM. Таким образом, всё самое важное, что работало на iPhone, можно быстро импортировать на смартфон под управлением Android.

Обновление уже начало поступать на устройства серии Google Pixel. Оно также доступно на смартфонах новой линейки Samsung Galaxy Z Flip8 и Z Fold8, которые были представлены накануне. Впоследствии эти инструменты должны появиться и на других устройствах под управлением Android.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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