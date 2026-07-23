Xona разрабатывает навигационную систему Pulsar в качестве альтернативы GPS

Американская компания Xona Space Systems разрабатывает собственную спутниковую навигационную систему Pulsar, которая должна стать альтернативой GPS. Об этом пишет Ars Technica.

Существующие глобальные навигационные системы работают с относительно высоких орбит. Pulsar же будет использовать спутники на низкой околоземной орбите (LEO). Благодаря этому сигнал системы будет в 100 раз мощнее, а точность определения местоположения — выше.

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Первые шесть серийных спутников Pulsar должны выйти на орбиту в октябре 2026 года. Первые коммерческие сервисы Xona планирует запустить в 2027 году. Полная группировка будет состоять из 258 аппаратов. После его развертывания компания рассчитывает определять координаты с точностью до нескольких сантиметров в любой точке Земли.

Более мощный сигнал должен помочь системе работать там, где GPS теряет точность. Речь идет о работе в условиях плотной городской застройки, под густой растительностью и внутри зданий. Кроме того, Xona рассчитывает повысить устойчивость навигации к подавлению и подмене сигналов.

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Первый спутник Pulsar-0 компания запустила в июле 2025 года на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Он уже принимал участие в испытаниях по противодействию помехам в нескольких странах. По данным Xona, увеличение мощности сигнала позволило сократить зону действия глушителя на 95%.

Помимо навигации, Pulsar должен обеспечивать высокоточную синхронизацию времени для финансовых рынков, телекоммуникаций, дата-центров и транспортных систем. Xona рассчитывает достичь точности временного сигнала до 10 наносекунд. Для этого компания использует программные методы вместо дорогостоящих атомных часов, которыми оснащены спутники GPS.

Система на низкой орбите требует значительно большего количества аппаратов, чем традиционные навигационные группировки на средней орбите. Впрочем, удешевление производства спутников и запусков позволило компаниям развивать такие проекты. Xona планирует выпускать большинство спутников самостоятельно на заводе в Калифорнии, для чего уже разрабатывает собственную спутниковую платформу.

Xona также работает над обеспечением совместимости Pulsar с существующей инфраструктурой. Компания заявляет, что многие приемники GPS и других навигационных систем смогут принимать сигнал Pulsar после обновления программного обеспечения, без замены оборудования. Для этого Xona уже запустила программу проверки совместимости с производителями навигационной техники.

Подобную идею повышения точности позиционирования ещё в ноябре 2022 года предложила команда нидерландских учёных. Исследователи из Делфтского технического университета, Амстердамского свободного университета и Национального метрологического института (VSL) тогда разработали систему SuperGPS. Она также обеспечивает точность до сантиметров и надежнее GPS работает в условиях плотной городской застройки.