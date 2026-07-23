Vodafone тестирует в Албании вышку связи с роборукой и ИИ

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Vodafone випробовує в Албанії вежу зв'язку з роборукою

Албанское подразделение Vodafone тестирует базовую станцию мобильной связи с роботизированной рукой, которая самостоятельно поворачивает антенну по команде искусственного интеллекта (ИИ).

Экспериментальную башню установили в Тиране над оживленным торговым центром. Ее оборудование самостоятельно определяет, какая зона покрытия наиболее востребована пользователями в данный момент. После этого манипулятор поворачивает антенну в ту сторону, где сигнал будет наилучшим.

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Помимо спроса на связь, система учитывает и местные условия — в частности, погоду. Так, в солнечный день на первый план выходит покрытие на улице, а во время дождя вышка переориентируется на стабильный сигнал в помещениях.

Именно благодаря этой способности Vodafone описывает станцию как «self-thinking» — способную мыслить самостоятельно. По утверждению оператора, собственный алгоритм компании управляет роборукой южнокорейской компании Humax Networks, которая поворачивает и наклоняет антенну. Решения принимаются башней без участия человека. Более того, она обучается и адаптируется к окружающей среде.

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Изменение положения антенны занимает 20–30 минут, хотя технически робот способен двигаться быстрее. Более медленный темп был выбран в целях экономии энергии. Даже в таком случае это намного быстрее, чем ручная настройка, которая может затянуться на несколько дней, или установка дополнительной антенны — на это уходят недели.

Ручной вариант требует также организационных усилий. Каждый раз на башню должен подниматься инженер, а на такие работы нередко приходится получать отдельные разрешения. Таким образом, уже одна только автономность операции позволяет сэкономить время и средства.

В Vodafone называют этот проект одним из первых примеров применения «физического ИИ» в телекоммуникациях. Оператор планирует интегрировать систему автономного управления антеннами в свою общекорпоративную платформу, построенную на открытых стандартах автоматизации сети радиодоступа (RAN).

Нынешние испытания являются продолжением предыдущей инициативы компании. В 2025 году появилась информация, что Vodafone использует спутниковое позиционирование для корректировки направления антенн.

Подобные решения тестируются и в других регионах. В ноябре 2025 года филиппинская компания Smart Communications, дочерняя структура PLDT, тестировала дистанционно управляемые роботизированные руки на площадках базовых станций. Оборудование для этих испытаний поставляла та же компания Humax Networks.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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