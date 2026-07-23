Vodafone подвел первые итоги работы сети 5G в Киеве

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Vodafone 5G
Фото: Vodafone Україна

За первые сутки открытого тестирования сети 5G в Киеве к ней подключились 135 тысяч уникальных абонентов Vodafone, которые скачали более 25 ТБ данных. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

Как показывает сетевая статистика, средняя скорость передачи данных для абонентов достигла 600 Мбит/с. На одной из базовых станций в реальных условиях под нагрузкой оператор зафиксировал максимальное значение, приблизившееся к 2 Гбит/с.

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Открытое тестирование 5G в столице компания Vodafone начала 22 июля 2026 года. С тех пор связь пятого поколения доступна в любом районе Киева, а границы тестового покрытия оператор отображает на отдельной карте.

Мапа покриття Vоdafone 5G у Києві

Зона обслуживания охватывает все десять административных районов столицы — Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский.

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Киевскую сеть Vodafone построил на оборудовании европейского производителя Nokia. Оператор и в дальнейшем будет модернизировать инфраструктуру и внедрять новые технологии совместно с европейскими технологическими партнерами.

По сравнению с предыдущими поколениями мобильной связи 5G обеспечивает заметно более высокую скорость передачи данных. Благодаря этому абоненты получают стабильные видеозвонки, качественный стриминг и быструю работу онлайн-приложений.

Воспользоваться новой сетью могут все клиенты Vodafone, имеющие SIM-карты и смартфоны с поддержкой 5G. Трафик тарифицируется оператором так же, как и в сети LTE/4G, — в соответствии с действующим тарифом абонента.

Для этого не требуется никаких дополнительных услуг или смены тарифного плана. Если SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию, а в настройках устройства выбран соответствующий тип сети, то в зоне покрытия смартфон подключится автоматически.

Проверить готовность SIM-карты несложно — она поддерживает 5G, если работает в сети 4G. Для этого достаточно обратить внимание на обозначение 4G/LTE на экране смартфона или набрать команду *222#.

Future You Vodafone 5G

По случаю запуска оператор открыл интерактивную AI-инсталляцию Future You — «Встреча с собой в будущем». Посетители могут создать собственного цифрового аватара и пообщаться с ним в режиме реального времени.

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После разговора со своим двойником каждый желающий получает фото своего AI-аватара по QR-коду, загружает его на смартфон и делится им в социальных сетях. Инсталляция работает с 22 по 26 июля 2026 года по адресу ул. Крещатик, 15 в Киеве (Пассаж), ежедневно с 09:00 до 22:00. Вход свободный.

Киев продолжил программу открытого тестирования, которую Vodafone ранее запустила во Львове, Бородянке и Харькове. В ближайшее время оператор планирует проверить работу 5G также в Одессе.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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