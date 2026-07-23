Spotify решила занять место MTV и запустила глобальный чарт видеоклипов

21 июля 2026 года Spotify объявила о запуске Music Video Charts Global — первого рейтинга сервиса, посвящённого исключительно музыкальным видео.

В чарт входят 50 самых популярных клипов мира, а их позиции в нем зависят от суточного количества просмотров. Рейтинг доступен в разделе чартов приложения и в хабе видеоплейлистов. Кроме того, каждый вторник официальные аккаунты Spotify и Spotify for Artists в социальных сетях будут публиковать десятку лучших клипов.

- Реклама -

Появление чарта стало частью более широкого набора видеоинструментов платформы. Так, несколькими неделями ранее Spotify открыла исполнителям возможность прямой загрузки полноформатных видео через Spotify for Artists. Эта функция работает в режиме бета-тестирования. С её помощью артисты публикуют концертные выступления, студийные сессии, каверы и официальные клипы. Все эти записи могут претендовать на роялти и попадание в чарты. Такой возможностью уже пользуются почти 100 тысяч исполнителей, однако прежний путь через лейбл или дистрибьютора также остаётся в силе.

В то же время в бета-версии работает и функция питчинга. Артисты впервые могут предлагать клипы непосредственно редакционной команде Spotify — для этого достаточно описать замысел, настроение и визуальный стиль работы. Отобранные работы попадают в подборки типа Best New Videos, Live Performances, Today’s Top Videos и House Party. Всего в мире сервис ведет более 100 видеоплейлистов. Предлагать же можно только еще не выпущенные клипы или те, что вышли в течение последних семи дней.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Spotify обосновывает ставку на видео данными о поведении слушателей. По подсчетам компании, те, кто посмотрел полноформатное видео, в течение следующих трёх недель включают эту же композицию на 64 % чаще, чем остальная аудитория. Другие треки из каталога артиста они за тот же период слушают на 57% больше. Вероятность сохранить трек, поделиться им или добавить в плейлист возрастает в 1,4 раза.

Еще более заметный эффект платформа фиксирует среди самой преданной аудитории. Такие слушатели после просмотра видео слушают исполнителя на 62 % больше. В среднем это более часа и сорока минут дополнительного времени прослушивания. Spotify отмечает, что треки с видео сервис чаще продвигает в персональных рекомендациях.

How Video on Spotify Takes Your Fans Further

Смотрите это видео на YouTube

Сам формат чарта музыкальных клипов имеет долгую историю. В своё время его популяризировал канал MTV, который в 1980-х превратил видеоротацию в отдельное культурное явление. Впоследствии центр тяжести сместился на YouTube, а теперь за эту же аудиторию борется и Spotify.

Видео — не единственное направление, которое платформа развивает этим летом. Недавно Spotify представила бета-версию помощника Talk to Spotify. Он включает музыку и управляет воспроизведением на смартфоне по голосовой или текстовой команде, а также составляет плейлисты по описанию и показывает историю прослушиваний.