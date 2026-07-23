Spotify решила занять место MTV и запустила глобальный чарт видеоклипов

21 июля 2026 года Spotify объявила о запуске Music Video Charts Global — первого рейтинга сервиса, посвящённого исключительно музыкальным видео.
В чарт входят 50 самых популярных клипов мира, а их позиции в нем зависят от суточного количества просмотров. Рейтинг доступен в разделе чартов приложения и в хабе видеоплейлистов. Кроме того, каждый вторник официальные аккаунты Spotify и Spotify for Artists в социальных сетях будут публиковать десятку лучших клипов.
Появление чарта стало частью более широкого набора видеоинструментов платформы. Так, несколькими неделями ранее Spotify открыла исполнителям возможность прямой загрузки полноформатных видео через Spotify for Artists. Эта функция работает в режиме бета-тестирования. С её помощью артисты публикуют концертные выступления, студийные сессии, каверы и официальные клипы. Все эти записи могут претендовать на роялти и попадание в чарты. Такой возможностью уже пользуются почти 100 тысяч исполнителей, однако прежний путь через лейбл или дистрибьютора также остаётся в силе.
В то же время в бета-версии работает и функция питчинга. Артисты впервые могут предлагать клипы непосредственно редакционной команде Spotify — для этого достаточно описать замысел, настроение и визуальный стиль работы. Отобранные работы попадают в подборки типа Best New Videos, Live Performances, Today’s Top Videos и House Party. Всего в мире сервис ведет более 100 видеоплейлистов. Предлагать же можно только еще не выпущенные клипы или те, что вышли в течение последних семи дней.
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Spotify обосновывает ставку на видео данными о поведении слушателей. По подсчетам компании, те, кто посмотрел полноформатное видео, в течение следующих трёх недель включают эту же композицию на 64 % чаще, чем остальная аудитория. Другие треки из каталога артиста они за тот же период слушают на 57% больше. Вероятность сохранить трек, поделиться им или добавить в плейлист возрастает в 1,4 раза.
Еще более заметный эффект платформа фиксирует среди самой преданной аудитории. Такие слушатели после просмотра видео слушают исполнителя на 62 % больше. В среднем это более часа и сорока минут дополнительного времени прослушивания. Spotify отмечает, что треки с видео сервис чаще продвигает в персональных рекомендациях.
Сам формат чарта музыкальных клипов имеет долгую историю. В своё время его популяризировал канал MTV, который в 1980-х превратил видеоротацию в отдельное культурное явление. Впоследствии центр тяжести сместился на YouTube, а теперь за эту же аудиторию борется и Spotify.
Видео — не единственное направление, которое платформа развивает этим летом. Недавно Spotify представила бета-версию помощника Talk to Spotify. Он включает музыку и управляет воспроизведением на смартфоне по голосовой или текстовой команде, а также составляет плейлисты по описанию и показывает историю прослушиваний.