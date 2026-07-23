SpaceX вывела на орбиту робота Northrop Grumman для ремонта спутников

21 июля 2026 года компания SpaceX отправила в космос сервисный аппарат Mission Robotic Vehicle (MRV) и три двигательных модуля Mission Extension Pod (MEP), принадлежащие компании SpaceLogistics — дочерней структуре Northrop Grumman. Ракета Falcon 9 стартовала с площадки SLC-40 базы Космических сил США на мысе Канаверал. Об этом сообщает SpaceNews.

Для первой ступени Falcon 9 этот полёт стал 32-м и одновременно последним. Из-за большой массы полезного груза инженеры отказались возвращать ступень на Землю. Вместо этого сервисный аппарат и три двигательных блока доберутся до целей самостоятельно. Модули сразу же отправятся каждый к своему спутнику, а робот направится к первому из них.

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Компания Northrop Grumman уже восстанавливала работоспособность спутников подобным образом. Однако на этот раз аппарат рассчитан на 15 лет работы в космосе и впервые сможет обслужить нескольких заказчиков — ориентировочно до 30 спутников.

Перелет и подготовка MRV к работе займут примерно год. Таким образом, первые операции с аппаратами клиентов ожидаются в середине 2027 года. Роботу и двигательным модулям предстоит подняться на геосинхронную орбиту высотой около 36 тыс. км. Быстро преодолеть этот путь на электрореактивных двигателях невозможно.

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Основой для MRV послужила платформа предыдущих аппаратов Mission Extension Vehicle (MEV). Вместо стационарного стыковочного механизма он получил роботизированный комплекс Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites (RSGS), разработанный Исследовательской лабораторией Военно-морских сил США при финансовой поддержке Управления перспективных исследовательских проектов (DARPA). В состав комплекса входят два трёхметровых манипулятора с семью степенями свободы каждый и более 20 камер. Они обеспечивают сближение, захват объектов и контроль за манипуляциями.

Каждый модуль MEP — это автономный ксеноновый электрореактивный блок. MRV должен захватить его, доставить к выбранному геостационарному аппарату и механически закрепить на корпусе — на кольце, с помощью которого спутник в свое время крепился к ракете во время запуска. После установки блок перейдет под управление владельца спутника через собственную телеметрическую систему. Он возьмет на себя коррекцию орбиты и управление ориентацией аппарата.

По расчетам, один MEP способен продлить срок службы типового геостационарного спутника массой 2000 кг максимум на восемь лет. Первые три блока предназначены для устаревших телекоммуникационных аппаратов операторов SES и австралийской компании Optus, у которых заканчиваются запасы топлива.

Предыдущие аппараты MEV после стыковки оставались навсегда присоединенными к одному спутнику. MRV же создавали как многоразовый орбитальный сервисный центр. Его расчетный срок службы составляет около десяти лет, а в общей сложности он может установить до 30 сменных модулей. Помимо монтажа новых двигателей, роботизированная система способна осматривать, перемещать, ремонтировать, модернизировать и дозаправлять аппараты — в том числе и те, которые не имеют штатных стыковочных узлов.

Для сближения MRV оснащен заправляемой химической двигательной установкой, а для длительных межорбитальных переходов — электрореактивной. Успех миссии должен превратить обслуживание спутников из единичных экспериментов в постоянное коммерческое направление. Благодаря этому дорогостоящие аппараты удастся поддерживать в рабочем состоянии без преждевременной замены.

Live: SpaceX Falcon 9 rocket launches robotic space servicing mission from Cape Canaveral

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Коммерческим обслуживанием спутников интересуются и военные. Так, Космические силы США через исследовательское подразделение SpaceWERX объявили конкурс проектов по созданию на околоземной орбите складов и депо для обслуживания аппаратов. Участникам также предлагается разработать космические буксиры и технологии роботизированной сборки, ремонта и заправки спутников в интересах оборонного ведомства.