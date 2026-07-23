Польша инвестирует 656 млн евро в европейскую спутниковую систему IRIS²

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IRIS²

Польша выделит 2,8 млрд злотых (656 млн евро) на создание европейской системы безопасной спутниковой связи IRIS². Об этом сообщает Gazeta Prawna.

Соглашение в Варшаве подписали министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский и еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Благодаря этой сумме страна становится одним из крупнейших участников стратегического проекта Европейского союза (ЕС).

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По данным Министерства внутренних дел (МВД) Польши, вклад страны покроет около 10 % стоимости всей программы. Благодаря этому она войдёт в число стран ЕС, играющих ведущую роль в развитии стратегической спутниковой связи. Кроме того, Польша станет одним из ключевых гарантов безопасности в регионе Балтийского моря и Северной Европы.

«Польша присоединяется к крупной европейской программе по созданию безопасной связи. Это будет полностью независимая система, которая обеспечит нам безопасность и полную коммуникационную независимость», — заявил Кервинский.

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Он добавил, что этот проект стал ответом на современные вызовы в сфере безопасности. В частности, речь идет о войне России против Украины, гибридных угрозах и рисках, связанных с природными катастрофами.

Министр подчеркнул, что Польша станет одним из главных участников проекта наряду с Францией, Германией, Италией, Испанией и Люксембургом. Кроме того, в стране будет создан наземный центр управления системой, который будет работать в связке с государственной сетью GovNet. Это позволит Польше стать региональным хабом защищенной спутниковой связи для стран Балтийского региона и Северной Европы.

По словам Кервинского, первые элементы IRIS² должны начать работу в 2029 году. Полное развертывание спутниковой группировки ожидается в 2031–2032 годах.

В свою очередь Кубилюс назвал подписание соглашения «великим днём для Польши, восточного фланга НАТО и всего Европейского Союза». Он отметил, что в системе будет использоваться технология квантового шифрования, которая обеспечит чрезвычайно высокий уровень защиты спутниковой связи.

В тот же день заместитель министра внутренних дел Польши Томаш Шиманский подписал меморандумы с компаниями SES и Eutelsat. Они входят в консорциум SpaceRISE, отвечающий за создание группировки IRIS². По информации польского МВД, проект также откроет новые возможности почти для 400 предприятий космической отрасли страны и будет способствовать развитию собственных высоких технологий.

Сама программа IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) относится к числу флагманских космических инициатив ЕС. Она предусматривает создание группировки из почти 300 спутников на низкой и средней околоземных орбитах. Система будет обеспечивать защищенную спутниковую связь для государственных органов, оборонного сектора, бизнеса и граждан стран ЕС.

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О самом присоединении Польши к IRIS² стало известно 21 июля. Тогда Кервинский сообщил, что страна войдет в число шести основных участников европейской спутниковой системы.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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