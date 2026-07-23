Пентагон вложил 7,1 млн долларов в производство защитного стекла для спутников

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Космічне захисне скло для фотоелектричних модулів виробництва компанії SCHOTT
Фото: SCHOTT

Пентагон выделил компании Martin Materials Solutions 7,1 млн долларов на наращивание производства защитного стекла для солнечных батарей спутников. Об этом сообщает SpaceNews.

Средства поступили в соответствии с Законом США об оборонном производстве (Defense Production Act) и предназначены для расширения внутренних производственных мощностей.

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Martin Materials Solutions входит в узкий круг американских производителей, работающих с космическим стеклом для фотоэлектрических элементов спутников. Именно поэтому Пентагон считает этот материал уязвимым звеном в цепочке поставок для космической отрасли.

Защитное стекло для спутниковых солнечных панелей — это тонкие радиационно-стойкие пластины, которые устанавливаются поверх фотоэлектрических элементов. Они защищают солнечные элементы от космической радиации и микрометеоритов и блокируют вредные диапазоны излучения. Благодаря этому батареи сохраняют работоспособность в течение длительного периода работы на орбите.

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Martin Materials Solutions — частная компания, специализирующаяся на производстве тонкого стекла для космических солнечных элементов. Она также производит материалы для терморегулирующих зеркал спутников. Такие зеркала отражают тепло и защищают электронные системы аппаратов от перегрева.

В Пентагоне рассчитывают, что расширение производства снизит зависимость от ограниченного круга поставщиков космических материалов. Это также должно укрепить американскую производственную базу для военных и коммерческих космических аппаратов.

Ранее мы сообщали, что Космические силы США через исследовательское подразделение SpaceWERX объявили конкурс проектов по созданию складов и депо на околоземной орбите. Участникам также предлагается разработать космические буксиры и технологии роботизированной сборки, ремонта и заправки спутников.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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