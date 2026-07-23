Китай ускоряет переход на IPv6 и разрабатывает собственную версию протокола

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Государственная канцелярия по вопросам интернет-информации КНР (Cyberspace Administration of China, CAC) обнародовала план широкого внедрения протокола IPv6 к 2030 году. При этом ведомство намерено развивать его расширенную модификацию IPv6+, адаптированную к собственным потребностям. Об этом пишет The Register.

Пекин определил ближайший рубеж на 2027 год. К этому времени по протоколу IPv6 должны быть подключены 900 млн пользователей, а сам протокол — обрабатывать 38 % сетевого трафика. Кроме того, к этому же времени все устройства в сети уже должны его поддерживать.

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Следующий рубеж — 2030 год. «К 2030 году IPv6 будет широко и глубоко интегрирован во все сектора экономики и общества, создав технологически продвинутую, открытую, инновационную, самодостаточную и безопасную промышленную экосистему IPv6. Число активных пользователей IPv6 достигнет 950 млн, а на IPv6 будет приходиться 42 % сетевого трафика. (…) Новые сети по умолчанию будут отдавать приоритет адресам IPv6, ускоряя эволюцию в сторону единого стека IPv6 и способствуя формированию системы сетевых служб и приложений, в которой будет доминировать IPv6», — заявили в ведомстве.

Отдельное направление работы — расширенный протокол IPv6+. Он позволяет отправителю встраивать в трафик метаданные, описывающие содержание и даже маршруты передачи. Операторы связи смогут считывать эти метки и учитывать их, предупреждают эксперты. Другими словами, расширенная версия протокола приспособлена для слежения за гражданами.

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Еще одно возможное последствие такой маркировки трафика — отказ от принципа сетевой нейтральности. В результате операторы смогут взимать отдельную плату за трафик из определенных источников.

Китайские производители телекоммуникационного оборудования уже внедрили IPv6+, отмечают в CAC, и наладили его экспорт в несколько стран. Однако от самого IPv6 Пекин отказываться не предлагает. Напротив, ведомство призывает разрабатывать «национальные стандарты IPv6» и ускорить эту работу в ключевых отраслях.

Такая спешка имеет свои причины. В декабре 2025 года IPv6 отметил 30-летие, однако за три десятилетия так и не вытеснил предыдущую версию протокола. В настоящее время им пользуется менее половины интернет-пользователей.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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