iPhone 13 Pro Max: цена и от чего она зависит

У iphone 13 pro max цена сегодня формируется из нескольких факторов, и разброс цен на рынке может быть весьма существенным даже среди устройств одного объёма памяти.

Объём памяти как основной фактор цены

iPhone 13 Pro Max выпускался в вариантах на 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ — разница в цене между младшей и старшей конфигурацией может достигать значительной суммы, поэтому перед покупкой стоит трезво оценить, действительно ли вам нужен большой объём памяти, или хватит базовой версии с использованием облачных хранилищ.

Состояние аккумулятора

Один из главных факторов, влияющих на цену подержанного устройства, — это максимальная ёмкость аккумулятора, которую можно проверить в настройках устройства. Экземпляры с ёмкостью ниже 85% обычно продаются заметно дешевле, но при этом покупателю стоит закладывать дополнительные расходы на замену батареи в ближайшем будущем.

Региональная версия устройства

Цена также зависит от региональной версии — устройства с физическим слотом для SIM-карты обычно ценятся выше на вторичном рынке в регионах, где предпочитают использовать физические SIM-карты, тогда как версии только с eSIM могут продаваться со скидкой из-за меньшего спроса в отдельных странах.

Комплектность и состояние корпуса

Наличие оригинальной коробки, кабеля и документов может незначительно повышать цену, но куда важнее реальное состояние корпуса — наличие царапин на экране, трещин на защитном стекле камеры или следов ремонта неоригинальными запчастями. Устройства с неоригинальным дисплеем, установленным при ремонте, теряют в цене заметно сильнее, чем аппараты с оригинальными комплектующими.

Где проверить актуальную цену

Учитывая волатильность вторичного рынка электроники, разумно сравнивать актуальные объявления на нескольких площадках перед покупкой, а не ориентироваться на устаревшие обзоры цен в интернете — стоимость может меняться в зависимости от курса валют и сезонного спроса.

На что обратить внимание при осмотре перед покупкой

Перед покупкой стоит проверить IMEI устройства на предмет блокировки оператором или в списке украденных устройств, протестировать работу всех камер, динамиков, разъёма зарядки и сканера Face ID — эти проверки помогают избежать скрытых дефектов, которые продавец может не указать в объявлении.

Итог

Цена на iPhone 13 Pro Max сегодня зависит в первую очередь от состояния батареи, объёма памяти и физического состояния корпуса — при внимательном подходе к выбору можно найти устройство с хорошим соотношением цены и остаточного качества.