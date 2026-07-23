Еврокомиссия разрешила Paramount приобрести Warner Bros. Discovery

Европейская комиссия (Еврокомиссия) одобрила приобретение компании Warner Bros. Discovery (WBD) медиахолдингом Paramount Skydance Corp за 110 млрд долларов. Регулятор дал разрешение с оговорками. Стороны согласились изменить правила дистрибуции фильмов в Европе, и именно это открыло сделке путь, пишет Reuters.

Перед принятием решения Еврокомиссия проверила, как сделка отразится на нескольких сегментах рынка. Среди них — кинопроизводство, прокат фильмов, лицензирование медиаправ и телевещание. Наибольшую угрозу для конкуренции регулятор усмотрел именно в дистрибуции будущей компании. Речь идет о совместном предприятии United International Pictures (UIP), которое Paramount ведет совместно с Universal Pictures.

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Опасения регулятора касались именно проката. По оценке Еврокомиссии, после заключения сделки фильмы Warner также попали бы в каталог UIP. Тогда владельцы кинотеатров получили бы менее выгодные условия проката, а в конечном итоге от этого пострадали бы зрители.

Чтобы устранить эти риски, Paramount Skydance обязалась выйти из совместного предприятия в течение 13 месяцев после заключения сделки. Компания также не будет заключать новых соглашений о совместной кинодистрибуции с Universal на европейском рынке в течение десяти лет. Кроме того, она пообещала не передавать прокат фильмов Warner Bros. своему европейскому дистрибьютору. В Еврокомиссии убеждены, что эти обязательства полностью устраняют выявленные антимонопольные риски. В частности, они исключают возможность совместного проката фильмов будущей компании вместе с лентами Universal и Disney.

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Разрешение Еврокомиссии, впрочем, не избавляет сделку от препятствий в США. Против него выступила коалиция из 12 штатов, которые опасаются, что сделка заметно ослабит конкуренцию в медиаотрасли. По их иску федеральный суд 21 июля 2026 года приостановил исполнение соглашения. Давление на сделку оказывает и иск Американской гильдии сценаристов. Там считают, что сделка ударит по занятости авторов и по индустрии развлечений в целом. Свои претензии выдвигает и часть акционеров. Они подозревают главного исполнительного директора Дэвида Эллисона и его отца Ларри Эллисона в непрозрачных договоренностях с Дональдом Трампом.

Нет окончательной ясности и в отношении сроков. Если сделка не будет завершена до 30 сентября 2026 года, Paramount будет выплачивать акционерам 7 млн долларов ежедневно. Впрочем, согласованные сторонами условия позволяют отложить этот срок почти на год — до июня 2027 года, если антимонопольное рассмотрение затянется.