Vodafone запустил 5G во всех районах Киева

Vodafone приступил к открытому тестированию сети пятого поколения в Киеве. Отныне абоненты оператора могут пользоваться 5G в любом административном районе столицы.

Столичная сеть работает на оборудовании европейского производителя Nokia. Оператор продолжает обновлять инфраструктуру и внедрять новые технологии совместно с европейскими технологическими партнерами.

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«Каждый этап открытого тестирования 5G в Украине имеет свои задачи и особенности. В Киеве мы реализовали самую обширную на сегодня географию покрытия в рамках нашего 5G-проекта, обеспечив присутствие технологии во всех административных районах столицы. Мы убеждены, что современная цифровая инфраструктура является важной составляющей устойчивости страны и фундаментом её будущего развития, поэтому, несмотря на войну, мы продолжаем инвестировать в развитие сети и внедрять новые технологии уже сегодня», — отметила генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

Сама технология обеспечивает заметно более высокую скорость передачи данных, чем предыдущие поколения мобильной связи. Благодаря этому пользователи получают стабильные видеозвонки, качественный стриминг и быструю работу онлайн-приложений.

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Покрытие охватывает все десять районов Киева — Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский.

Как воспользоваться 5G в Киеве

Оценить новый уровень скорости мобильного интернета могут все клиенты Vodafone, имеющие SIM-карты и смартфоны с поддержкой 5G. Подключать дополнительные услуги не требуется, как и менять тарифный план.

Трафик в сети 5G оператор тарифицирует так же, как и трафик Long Term Evolution (LTE), — в соответствии с условиями действующего тарифа абонента. Если SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию, а в настройках устройства выбран соответствующий тип сети, подключение в зоне покрытия произойдет автоматически.

Проверить готовность SIM-карты несложно. Та, которая работает в сети 4G, поддерживает и 5G — достаточно взглянуть на обозначение 4G/LTE на экране смартфона или набрать *222#.

Киев стал следующим этапом после Львова, Бородянки и Харькова, где оператор ранее начал тестирование. В ближайшее время технологию также будут тестировать в Одессе.

Эти площадки уже дали впечатляющие результаты. За полгода к тестированию во Львове, Бородянке и Харькове присоединились более 400 тысяч уникальных клиентов. Они загрузили через сеть 5G более 391 ТБ трафика — в среднем почти 1 ТБ на пользователя. Пиковая скорость, по статистике сети, достигала 1,9 Гбит/с.