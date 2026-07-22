Vodafone открыл в Киеве AI-инсталляцию с цифровыми двойниками посетителей

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Future You Vodafone 5G

22 июля в центре Киева заработала интерактивная инсталляция Future You («Встреча с собой в будущем»). Оператор Vodafone Украина посвятил её запуск запуску сети 5G в столице, поэтому каждый желающий может пообщаться со своим цифровым двойником в режиме реального времени.

Сначала система быстро сканирует посетителя и создает персонального аватара, похожего на него. Такой двойник отвечает на реплики и повторяет мимику собеседника. Таким образом, человек видит свою цифровую версию из будущего и общается с ней, как будто она стоит рядом.

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Future You Vodafone 5G

Главной особенностью проекта авторы называют именно мгновенное взаимодействие человека с его аватаром. Подобные сценарии эксперты считают одними из самых перспективных для сетей нового поколения, ведь они требуют быстрой передачи данных и минимальной задержки сигнала.

После разговора со своим будущим «я» участник получает фотографию своего AI-аватара по QR-коду. Снимок можно загрузить на смартфон и поделиться им в социальных сетях.

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Future You Vodafone 5G

Инсталляцию разместили под открытым небом по адресу Крещатик, 15, возле центра Vodafone. Посетить её можно бесплатно с 22 по 26 июля включительно, ежедневно с 9:00 до 22:00.

Vodafone відкрив у Києві AI-інсталяцію з цифровими двійниками відвідувачів

По замыслу авторов, проект позволяет ощутить преимущества новых технологий не через технические характеристики, а через собственный опыт общения с цифровым аватаром. Поводом для его появления стало открытое тестирование сети 5G, которое Vodafone начал в Киеве 22 июля. Покрытие уже доступно в любом районе столицы, а территорию тестовой зоны оператор предлагает посмотреть на карте.

Мапа покриття Vоdafone 5G у Києві
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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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