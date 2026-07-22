В Украине уже запретили 76 российских медиасервисов, однако часть провайдеров их не блокирует

За первое полугодие 2026 года государственный перечень запрещенных в Украине медиасервисов страны-агрессора расширился с 56 до 76 наименований, то есть на 42,5 %. Об этом сообщает общественный союз «Инициатива Чистое Небо» (ИЧН).

Ограничения касаются не только сервисов, но и отдельных веб-ресурсов. Заблокированных сайтов уже 925, и в ближайшее время их число превысит тысячу.

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Перечень пополняется по обращениям ИЧН в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. За шесть месяцев 2026 года регулятор принял 22 таких решения. В частности, в перечень были включены 16 сервисов онлайн-телевидения и стриминговых платформ, ретранслировавших российские телеканалы, а также пиратский VOD-сервис HD KINO.

Отдельную группу заблокированных ресурсов составляют «зеркала» пиратских сайтов. За первое полугодие 2026 года блокировка затронула 71 новое зеркало, в том числе копии Baskino, Filmix, HDRezka, Kinogo, Kinobar и Kinokong.

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Большую часть списка составила именно Инициатива. Из 76 медиасервисов 69, или 90,7 %, попали в него по итогам работы ИЧН в 2023–2026 годах.

«Очищение украинского информационного пространства от российской пропаганды и незаконного контента — это вопрос не только защиты авторских прав, но и информационной безопасности страны. В этом направлении государство и индустрия преследуют одну общую цель — максимально ограничить доступ к ресурсам, работающим в интересах врага», — отмечает руководитель Инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко.

Правовую сторону этих процедур обеспечивает компания Smartsolutions, многолетний партнер Инициативы. Она готовит доказательную базу, проводит правовую экспертизу и сопровождает взаимодействие с государственными органами.

«Задача Smartsolutions — обеспечить юридическое качество материалов, которые Инициатива передает государственным органам, и их соответствие требованиям законодательства. За годы сотрудничества нам удалось выработать рабочую модель взаимодействия, которая уже дала заметные результаты в деле защиты украинского информационного пространства. В то же время мы видим возможности для дальнейшего совершенствования процедур и открыты к диалогу со всеми участниками процесса для эффективного противодействия враждебной пропаганде», — комментирует адвокат Smartsolutions, партнер Инициативы «Чистое небо» Виталий Волошин.

Одного запрета недостаточно — решения нужно выполнять

Однако принятое решение пока не делает ресурс недоступным. Поэтому ИЧН проверила, как его выполняют провайдеры. За первое полугодие 2026 года специалисты Инициативы проанализировали работу 18 телеком-операторов в Киеве, Киевской области, Тернополе и на Закарпатье.

Проверка показала, что немало запрещенных ресурсов по-прежнему открываются в сетях отдельных провайдеров. Документально подтвержденные результаты ИЧН передала Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), а также Национальному совету.

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В июне 2026 года представители Инициативы провели с НКЭК рабочую встречу, посвященную механизмам исполнения решений о блокировке. В то же время в ИЧН отмечают, что дело не только в провайдерах. Среди системных проблем — отсутствие единого механизма оперативного уведомления операторов о новых решениях и отсутствие общих технических подходов к блокировке.

«Мы хорошо понимаем вызовы, с которыми сталкивается телекоммуникационная отрасль в условиях войны. Именно поэтому мы выступаем не за конфронтацию, а за конструктивный диалог. Убеждены, что совместная работа государства, регулирующих органов и провайдеров позволит существенно повысить эффективность блокировки незаконных ресурсов», — отмечает Вячеслав Миенко.

В связи с этим «Инициатива» предложила провести открытую встречу с участием Национального совета, НКЭК и представителей телекоммуникационного рынка.

Пиратов лишают доходов от рекламы

Наряду с блокировкой ИЧН перекрывает пиратским площадкам доступ к деньгам. По состоянию на июнь 2026 года собственный «черный список» Инициативы насчитывает более 4700 сайтов. Как только ресурс попадает в этот список, он, как правило, сворачивает деятельность или теряет доходы от рекламы.

Новым направлением стало сотрудничество с государственным агентством «ПлейСити», которое запустило онлайн-механизм подачи сообщений о незаконной рекламе азартных игр. ИЧН уже направила более 90 таких жалоб в отношении рекламы на пиратских киносайтах и нелегальных стриминговых сервисах.

Підсумки роботи Ініціативи «Чисте Небо» за І півріччя 2026 року

Український досвід відзначили у США

Результаты деятельности ИЧН стали заметны и за рубежом. По обращениям Инициативы в национальный реестр WIPO ALERT были внесены первые 15 украинских пиратских ресурсов. Эта система противодействует онлайн-пиратству на международном уровне.

Этот шаг особо отметили представители Офиса торгового представителя США (USTR) в ходе публичных слушаний по подготовке ежегодного Special 301 Report. В этом документе дается оценка состояния защиты прав интеллектуальной собственности в странах-партнерах США.

Изменить ситуацию должно и обновленное законодательство. ИЧН завершила подготовку пакета поправок, которые усилят борьбу с онлайн-пиратством. Разработанные предложения уже рассматривает профильный комитет Верховной Рады.

Напомним, что «Чистое небо» работает с лета 2013 года. Инициатива способствует развитию легального аудиовизуального рынка в Уанете и борется с ресурсами, распространяющими контент с нарушением прав интеллектуальной собственности. В настоящее время она объединяет 13 участников и 13 партнеров, среди которых крупнейшие игроки украинского медиарынка.