Samsung представила смарт-очки с поддержкой Android XR и Gemini

Компания Samsung представила смарт-очки Samsung Smart Glasses на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне. Дизайн новинки корейский производитель разрабатывал совместно с брендами Gentle Monster и Warby Parker, чтобы сочетать технические возможности с привычным внешним видом повседневных очков.

Новинка работает на платформе Android XR, а за вычисления отвечает чип Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Полного заряда устройства хватает на девять часов работы, а зарядный чехол из комплекта обеспечивает ещё семь полных циклов питания. Очки оснащены камерой, микрофонами, динамиками и сенсорными зонами на дужках. Встроенная камера одновременно передает искусственному интеллекту визуальный контекст того, что видит владелец. Под тонкий корпус Samsung отдельно оптимизировала сенсорное управление, соединение с внешними устройствами, энергоэффективность и теплоотвод.

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В основном очки можно использовать без помощи рук. Программную часть Samsung разрабатывала совместно с Google, и большинство функций здесь обеспечивает модель Gemini. В частности, устройство кратко пересказывает длинные сообщения, зачитывает вслух важную информацию и переводит устную речь в режиме реального времени. Управлять очками с помощью голосовых команд, прикосновений и жестов, а также через подключенные устройства.

«Google и Samsung разделяют общее видение внедрения полезной и адаптивной интеллектуальной системы в повседневную жизнь. Созданные на базе платформы Android XR, умные очки сочетают в себе дизайн мирового уровня с передовой системой помощи Gemini, которая естественным образом реагирует на то, что вы видите, обеспечивая круглосуточную помощь без использования рук. Мы рады продолжить работу в этом направлении и в скором времени предложить этот опыт пользователям», — отметил президент подразделения Android Ecosystem в Google Самир Самат.

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По запросу очки начинают фиксировать то, что попадает в поле зрения, — например, доску или материалы совещания. Такие записи можно отправить в Samsung Notes и вернуться к ним позже в более спокойных условиях. В зависимости от местонахождения владельца система подскажет маршрут или поможет указать пункт назначения. Очки также сохраняют общий контекст и связывают данные между несколькими задачами. Благодаря этому работу удается продолжить с того места, где она была прервана, без повторного ввода информации. Во время звонка устройство позволяет транслировать собеседнику изображение в режиме реального времени или записать видео.

Две версии очков отличаются оправами. Samsung Smart Glasses Gentle Monster Edition получили тонкую черную оправу с прямой верхней линией и закругленными нижними краями. В свою очередь, модель Samsung Smart Glasses Warby Parker отличается слегка загнутой вверх надбровной линией и насыщенным коричневым оттенком — сдержанный вариант для повседневного ношения.