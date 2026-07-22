Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский 21 июля подписал соглашение об участии страны в проекте IRIS². Об этом сообщает Polskie Radio.

IRIS² — это спутниковая система, разрабатываемая Европейским союзом (ЕС). Она призвана обеспечить правительственным и военным структурам независимую и защищенную от кибератак связь. Всего группировка будет насчитывать 290 спутников.

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Кервинский заявил, что Польша станет одним из шести основных участников проекта. Глава Министерства внутренних дел и администрации (МВСіА) объяснил такое решение тем, что стране нужна собственная независимая система связи.

При этом польза от участия Варшавы не ограничивается одной Польшей. Так, комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс подчеркнул, что от этого проекта выиграет и весь восточный фланг НАТО.

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«Вкладывая средства в эту технологию, Польша инвестирует в собственную безопасность, экономику и будущее. Это соглашение сделает Польшу одним из ключевых элементов европейской стратегии кибербезопасности и движущей силой восточного фланга», — сказал Кубилюс.

Помимо оборонных целей, IRIS² будет использоваться и для удовлетворения гражданских потребностей. В частности, система обеспечит высокоскоростной доступ к интернету для граждан и предприятий. Первые услуги в рамках проекта планируется предоставить в 2029 году.

Варшава подкрепила своё участие и финансовыми средствами. В сентябре 2025 года стало известно, что польское правительство выделит 2 млрд злотых на национальную систему спутниковой связи, которая станет частью IRIS². Эти средства поступят из Краевого плана восстановления (KPO).

Сама европейская сеть уже частично работает. В январе 2026 года ЕС запустил первые элементы IRIS² и GOVSATCOM в ограниченном режиме. Общая стоимость системы, которую в ЕС рассматривают как альтернативу Starlink, составляет 10,6 млрд евро.

Круг участников проекта может расшириться и за пределы ЕС. В июле 2025 года Кубилюс допустил присоединение к IRIS² Украины, Великобритании и Норвегии.