Почти 1,5 млн украинцев уже воспользовались 5G — Минцифры

Пилотную сеть 5G в Украине опробовали почти 1,5 миллиона пользователей, а следующим городом после Киева станет Одесса. Столица же с сегодняшнего дня стала крупнейшей площадкой для испытаний, говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации (Минцифры).

Столичный этап стал продолжением испытаний, которые уже прошли во Львове, Харькове и Бородянке. Таким образом, специалисты приобрели опыт развертывания сетей в различных условиях — от исторической застройки и вокзалов до прифронтовых городов и небольших населенных пунктов. Теперь к этому списку добавился мегаполис с самой высокой нагрузкой на сеть в стране.

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Пилотный проект позволяет государству и операторам проверить работу сети в реальных условиях. В частности, речь идет о стабильности оборудования, качестве и плотности покрытия, а также о прохождении сигнала через городскую застройку.

Новую технологию уже опробовали почти 1,5 миллиона украинцев. В ходе тестирования скорость передачи данных превышала 1 Гбит/с, тогда как средняя составляла 600–700 Мбит/с. Работу пилотной сети в настоящее время обеспечивают более 300 базовых станций, и операторы продолжают расширять инфраструктуру.

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«Наша задача сейчас — качественно протестировать технологию 5G, чтобы после отмены военного положения внедрить её по всей стране», — отметил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.

Операторы, в свою очередь, делятся собственными результатами. В сети lifecell потребление трафика в сегменте 5G выросло на 75%, а количество одновременных сессий — на 35% по сравнению с первыми неделями после запуска во Львове, Бородянке и Харькове. Генеральный директор lifecell Михаил Шелемба добавил, что пилотный проект одновременно готовит сеть к осенне-зимнему периоду с возможными отключениями электроэнергии и увеличением нагрузки.

Подобную логику описывают и в «Киевстаре». Генеральный директор компании Александр Комаров отметил, что в настоящее время наибольший потенциал 5G заключается в разгрузке сети Long-Term Evolution (LTE) там, где связью одновременно пользуются тысячи людей. По его словам, средняя скорость в 5G-сети «Киевстар» достигает 600–800 Мбит/с, а максимальная превышает 1,7 Гбит/с.

В Vodafone Украина подчеркивают масштаб запуска в столице. Генеральный директор компании Ольга Устинова пояснила, что доступность сети во всех районах Киева позволит проверить её работу в пределах всего города. Это также откроет доступ к новому стандарту связи как можно более широкому кругу пользователей.

Впрочем, воспользоваться преимуществами 5G смогут не все владельцы смартфонов. На данный момент эту технологию поддерживают 29 % устройств в Украине. Обычно совместимый смартфон подключается к сети автоматически. Если же значок «5G» не появился, стоит обновить операционную систему, отключить режимы экономии трафика и заряда батареи, а также перезагрузить устройство или на несколько секунд включить режим «В самолете».

Следующим городом после Киева станет Одесса. Министерство цифровых технологий совместно с операторами уже готовит расширение пилотного проекта на юг страны.