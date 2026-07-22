Оператор Viva запустил первую в Армении сеть 5G+

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Viva запустив першу у Вірменії мережу 5G+

Армянский оператор Viva объявил о запуске первой и единственной в стране сети 5G+. В настоящее время покрытие охватывает Ереван и города в шести областях — Ширакской, Лорийской, Тавуской, Гегаркуницкой, Котайкской и Арагацотнской.

В дальнейшем оператор будет расширять сеть. К концу 2026 года 5G+ должен заработать во всех городах Армении, а впоследствии постепенно охватить сельские общины и другие населённые пункты.

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Нынешний владелец Viva — кипрская компания Fedilco Group Limited. Она приобрела оператора у российской компании МТС в январе 2024 года, после чего бренд Viva-MTS сменил название на Viva.

Для развертывания сети Viva привлек двух поставщиков оборудования. В Ереване оператор использовал решения Nokia, тогда как в областях строил инфраструктуру на оборудовании и при технической поддержке Ericsson.

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Запуск стал возможен благодаря крупнейшей в истории компании инвестиции в радиочастотный ресурс. Viva вдвое увеличила объем доступного спектра, а права на полосы, выделенные под 5G, позволили построить автономную сеть. Она не зависит от инфраструктуры 4G.

Именно автономность и сверхвысокие частоты отличают 5G+ от обычного 5G. Такая сеть передает данные в 4–10 раз быстрее — до 2–4 Гбит/с против привычных 200–500 Мбит/с. Кроме того, она обеспечивает меньшую задержку и одновременно обслуживает значительно больше устройств.

На основе этих возможностей Viva планирует создавать новые цифровые сервисы. В частности, речь идет о приложениях с искусственным интеллектом, масштабном внедрении Интернета вещей (IoT), обработке данных на периферии сети в режиме реального времени, а также сервисах дополненной и виртуальной реальности. Наибольшую отдачу оператор ожидает от промышленной робототехники, умного производства, сельского хозяйства, управления водными ресурсами, умных городов и цифровых двойников.

Сеть 5G в Армении развивает также оператор Ucom. Он завершил строительство своей сети осенью 2025 года, охватив 48 городов и сотни небольших населённых пунктов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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