«Надзвичайні новини» с Константином Стогнием возвращаются на ICTV2

Криминально-информационный проект «Надзвичайні новини» вновь появится на украинском телевидении. Отныне он будет выходить не в виде отдельной программы, а в качестве еженедельной спецрубрики в рамках утреннего шоу «Утро в большом городе» на телеканале ICTV2. Первый выпуск обновленного формата зрители увидят 27 июля в 7:00.

В своё время «Надзвичайні новини» завоевали репутацию одного из самых заметных проектов отечественного телеэфира. С момента запуска в 2008 году премьерные выпуски ежегодно собирали у экранов в среднем 32 миллиона украинцев.

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В эфир возвращается и сам автор и ведущий проекта — Константин Стогний. Тематическая направленность рубрики при этом остается прежней. Речь идет о громких преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), катастрофах и чрезвычайных ситуациях в Украине и мире. В то же время обновленный формат смещает акцент в сторону практической пользы для аудитории. В частности, ведущий будет разъяснять правовые аспекты громких дел, разбирать типичные мошеннические схемы и давать советы, как действовать в ситуациях, с которыми люди сталкиваются ежедневно.

«В эфире программы „Утро“ мы будем говорить о повседневной жизни украинцев. Сегодня люди сталкиваются с множеством рисков: от мошенничества и краж до дорожно-транспортных происшествий или информационных манипуляций. Наша задача — не просто рассказать о событии, а объяснить, почему оно произошло, как не попасть в подобную ситуацию и что делать, если это уже случилось. К сожалению, преступность, мошенники и аферисты не берут перерыв на время войны. Мы будем говорить о том, как уберечься», — говорит Константин Стогний.

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Такой подход определил и форму подачи материала. Рубрика будет выходить еженедельно, а её структура адаптирована к современному темпу потребления контента — короткие истории, проверенные факты, экспертные разъяснения и практические советы.

Справка о проекте

За 18 лет в эфире команда «Надзвичайних новин» создала 3730 оригинальных выпусков без учета повторов. В сумме это более 2668 часов, а с повторами — 7571 час. С 2017 года проект ежегодно выпускал в среднем более четырех тысяч сюжетов, и почти треть из них подготовил лично Стогний.

Справка о ведущем

Константин Стогний уже более 15 лет остается одним из самых узнаваемых журналистов, освещающих криминальные темы, на украинском телевидении. До начала журналистской карьеры он работал в уголовном розыске, а впоследствии инициировал и отстаивал нормативные изменения, направленные на защиту журналистов от противоправных действий правоохранительных органов. Речь идет, в частности, о приказе «Об усовершенствовании взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации». В 2011 году Стогний покинул государственную службу и сосредоточился на независимых медийных проектах социальной направленности, которые помогали гражданам ориентироваться в правовом поле.

Помимо студийной работы, он известен как журналист-расследователь, режиссёр документального кино и писатель. За авторские циклы телепрограмм и документальных фильмов Стогний получил почётную премию имени Ивана Франко в области информационной деятельности. Его творческое наследие насчитывает 16 книг — романы, путевые очерки и документальные произведения в жанре «тру-крайм». Вместе с писателем и сценаристом Андреем Кокотюхой он издал совместную книгу «Самые резонансные дела МВД».

Материал для своих работ журналист собирал в ходе десятков экспедиций в самые горячие и загадочные уголки мира — Сомали, Ирак, Афганистан, джунгли Амазонки. Там он исследует криминальные тайны и истории людей, оказавшихся в экстремальных обстоятельствах.

После начала полномасштабного вторжения Стогний переориентировался на вопросы безопасности и обороноспособности государства. Последние четыре года он сотрудничает с украинскими командами и предприятиями оборонного сектора, применяя свой многолетний опыт в сфере безопасности. Детали этой работы не разглашаются ввиду её специфики, однако именно она в настоящее время является основным направлением деятельности журналиста.

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Рубрика «Надзвичайні новини» с Константином Стогнием будет выходить в эфире программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV2 с 27 июля в 7:00.

Интерес украинских СМИ к криминальной документалистике растёт не только на телевидении. Так, стриминговый сервис SWEET.TV в апреле 2026 года представил «Розслідування з Андрієм Данілевичем» — первый украинский документальный проект в жанре «true crime» на этой платформе. Премьера состоялась 27 апреля, а новые эпизоды выходят каждый понедельник.