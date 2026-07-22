lifecell запустил тестовую сеть 5G в Киеве

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lifecell 5G у Києві

Оператор lifecell приступил к пилотной эксплуатации сети пятого поколения в столице. Тестовая сеть работает на частотах 3500 МГц, и воспользоваться ею могут все абоненты без дополнительной оплаты. Достаточно лишь находиться в зоне покрытия и иметь совместимое устройство.

Помимо смартфона с поддержкой 5G, понадобятся USIM- или eSIM-карта, последняя версия операционной системы и соответствующие настройки оборудования. Сам аппарат при этом должен поддерживать диапазон n78 (3500 МГц), а в тарифном пакете абонента должен оставаться достаточный объем трафика.

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Столица стала четвертым городом, где lifecell тестирует технологию нового поколения. Ранее оператор запустил пилотные сети в Львове, Бородянке и Харькове.

Киев обладает тем, чего не хватало предыдущим тестовым площадкам, — нагрузкой мегаполиса. Поэтому оператор надеется собрать данные о работе 5G в условиях плотной застройки и при более строгих требованиях к надежности сети.

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На этот выбор повлияла и структура абонентской базы. Доля владельцев 5G-устройств в сети lifecell неуклонно растет и в настоящее время достигает 34%, а в Киеве этот показатель составляет 43%. Таким образом, пилотный проект открывает доступ к этой технологии значительно большему кругу абонентов.

Предыдущие запуски уже подтвердили интерес пользователей. По сравнению с первыми неделями работы сетей во Львове, Бородянке и Харькове потребление трафика в сети 5G выросло на 75%, а количество одновременных сессий — на 35%. Среднесуточный объем трафика 5G-абонентов составляет 3,2 ТБ, а максимальная зафиксированная скорость передачи данных достигала 1,5 Гбит/с.

При выборе локаций в столице оператор учитывал не только текущую нагрузку, но и рост мобильного трафика во время отключений электроэнергии в предыдущие зимы. Сам пилотный запуск 5G оператор считает одним из элементов подготовки к осенне-зимнему периоду. Новая технология способна увеличить пропускную способность сети там, где нагрузка максимальна.

В настоящее время покрытие охватывает ряд самых посещаемых мест Киева. В частности, это центральная часть города — Бессарабская площадь, Крещатик и Майдан Независимости, а также Центральный и Южный железнодорожные вокзалы. Сигнал также доступен вблизи станций метро «Печерская» и «Арсенальная», возле ТРЦ Ocean Plaza и Центрального автовокзала. 5G работает и на Подоле — на Почтовой и Контрактовой площадях, — а также на территории ВДНХ, Севастопольской площади, в ТРЦ «РайON» на Троещине и ТРЦ Retroville.

В то же время фактическая доступность сигнала зависит от конкретного местоположения и плотности застройки. Внутри помещений доступ к сети нового поколения может быть ограничен.

Как и в других городах, столичная тестовая сеть работает в стандарте NSA (Non-Standalone). Это означает, что радиочасть 5G работает совместно с существующей инфраструктурой 4G, которая управляет обменом данными между устройством абонента и сетью. Такой подход позволяет быстро развертывать 5G на уже построенной основе.

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Эта технология обеспечивает пиковые скорости свыше 1 Гбит/с. При этом средние скорости передачи данных превышают показатели LTE в десять раз. Благодаря этому в полной мере раскрываются возможности современных цифровых сервисов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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